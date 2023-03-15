15 Mart 2023, Çarşamba
İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo! Riskli ilçeler sıralandı | 10 komşu il de etkilenecek
Asrın afetinin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Birçok senaryonun ortaya atıldığı olası İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı analizler yapan Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş, şehirdeki 260 bin binanın riskli olduğunu söyleyerek, öngörülen depremde kırılacak 108 kilometrelik fayın şehir merkezine uzaklığının 20 kilometre olduğunu söyledi. Ayrıca İstanbul risk haritası da çıkarıldı. AFAD'ın İstanbul için hazırladığı Kırmızı Eylem Planı'nda megakentte acil dönüşüm yapılması gereken ilçeler de dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:47
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