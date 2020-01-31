İnfluenza A mı İnfluenza B mi daha tehlikeli? İnfluenza B ölümcül mü? İnfluenza belirtileri neler? Dünya koronavirüs salgınıyla sarsıldı. Çin'in Wuhan kentinde patlak veren virüs 213 kişinin hayatına mal oldu. Tüm dünyada alarm moduna geçilirken, Dünya Sağlık Örgütü 53 ülkede koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Ülkemizde havalimanlarında koronavirüs taraması yapılıyor. Henüz bir vaka tespit edilmezken, şüphelilerden birine İnfluenza tanısı konuldu. Çapa'dan yapılan açıklamada, korkulan bir durum olmadığı belirtildi. Ancak vatandaşlar bu kez de, İnfluenza ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, İnfluenza A mı, İnfluenza B mi daha tehlikeli? İnfluenza B ölümcül mü? İnfluenza belirtileri neler? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları... Giriş Tarihi: 31.01.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 17:38
Koronavirüs salgını sonrası büyük endişe taşıyan vatandaşlar, sosyal medyada yaratılan infial paylaşımları ile büyük korku yaşıyor. Çapa'da bir kişide koronavirüs tespit edildiği iddiasının ardından İstanbul Üniversitesi bir yalanlama yayınladı. Açıklamada, hastanın İnfluenza B teşhisi ile muayene edildiği belirtildi. Peki, İnfluenza A mı İnfluenza B mi daha tehlikeli? İnfluenza B ölümcül mü? İnfluenza belirtileri neler? İşte tüm merak edilenlerin yanıtları...
İNFLUENZA NEDİR?
Grip (influenza) genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan başına kadar olan dönemde sık görülen oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Grip kuzey yarım kürede yer alan her ülkede ifade edilen aylar arasında toplumda önemli sayıda kişiyi etkileyen bir hastalıktır. Bu aylarda hasta kişi sayısının belirgin şekilde artması beklenen bir süreçtir ve salgın olarak değerlendirilmemeli, mevsimsel grip hastalığı aktif dönemi olarak ifade edilmelidir.
Mevsimsel grip hastalığının etkenleri olan
influenza virüslerinin çok fazla sayıda alt tipleri bulunmaktadır. Yıllar içerisinde toplumda sık görülen influenza virüsleri sürekli değişmekte, bir önceki yıl görülen virüsten oldukça farklı virüsler sonraki yıllarda insanları hastalandırabilmektedir. Bu durum neden her yıl grip olabildiğimizi net bir şekilde açıklamaktadır. Hastalıktan korunmada en etkili yöntemin grip aşısı olduğu Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ) tarafından her yıl vurgulanmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere grip aşısı içerisinde bir önceki yıl toplumu en çok hastalandırılan virüsleri içeren 3 veya 4 alt tip influenza virüsü aşı içerisine dahil edilmekte ve her yıl aşı yeni hazırlanmakta, bir önceki yılın aşıları kullanılmamaktadır.
İnsanlarda hastalık oluşturan
virüslerinin neredeyse tamamı influenza A ve influenza B alt tiplerine aittir ve aşılar içerisinde her iki alt tipe ait influenza yer almaktadır. suşlar A ve İnfluenza B ayrı alt tipler olarak adlandırılmakla birlikte neden olduğu hastalık tablosundaki influenza ve bulgular tamamen aynıdır. Bu iki alt tipin tedavisinde kullanılan ilaçlar da farklı değildir ve hastalar aynı ilaçlar ile tedavi edilmektedir. şikâyetler
İnsanlarda olduğu gibi her canlının kendine ait grip virüsleri mevcuttur ve kuş gribi halk arasında bunun bilinen en güzel örneğidir. Diğer canlılara ait grip virüslerinin insanları hastalandırması beklenmez. Bununla birlikte 2009 yılında tüm dünyanın yaşadığı domuz gribi salgınında olduğu gibi, hayvanlardaki grip virüsleri insanlara geçiş özelliği kazanabilmekte ve tüm dünyayı etkileyen
neden olabilmektedir. pandemiye