İnfluenza A mı İnfluenza B mi daha tehlikeli? İnfluenza B ölümcül mü? İnfluenza belirtileri neler?

Dünya koronavirüs salgınıyla sarsıldı. Çin'in Wuhan kentinde patlak veren virüs 213 kişinin hayatına mal oldu. Tüm dünyada alarm moduna geçilirken, Dünya Sağlık Örgütü 53 ülkede koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Ülkemizde havalimanlarında koronavirüs taraması yapılıyor. Henüz bir vaka tespit edilmezken, şüphelilerden birine İnfluenza tanısı konuldu. Çapa'dan yapılan açıklamada, korkulan bir durum olmadığı belirtildi. Ancak vatandaşlar bu kez de, İnfluenza ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, İnfluenza A mı, İnfluenza B mi daha tehlikeli? İnfluenza B ölümcül mü? İnfluenza belirtileri neler? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 17:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





