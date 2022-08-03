03 Ağustos 2022, Çarşamba
İlaçlama çözüm değil! İstanbul'da yeni tehdit! Her yere yayıldılar
İstanbul'da son günlerde ZİKA virüsü taşıyabilen AEDES sineklerinde büyük bir artış görüldü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, bu sinekleri ilaçlamanın da çözüm olmadığını söyledi. Midilli, insanlara hastalık bulaştırma ihtimali yüksek olan AEDES sinekleri ile ilgili uyarılarda bulundu.
Giriş Tarihi: 03.08.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 12:28
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