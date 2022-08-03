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İlaçlama çözüm değil! İstanbul'da yeni tehdit! Her yere yayıldılar

İstanbul'da son günlerde ZİKA virüsü taşıyabilen AEDES sineklerinde büyük bir artış görüldü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, bu sinekleri ilaçlamanın da çözüm olmadığını söyledi. Midilli, insanlara hastalık bulaştırma ihtimali yüksek olan AEDES sinekleri ile ilgili uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 03.08.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 12:28
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İlaçlama çözüm değil! İstanbul’da yeni tehdit! Her yere yayıldılar

İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanıyor. Özellikle zika virüsü bulaştıran 'Aedes' türü sivrisineklerle mücadelede ilaçlamanın yeterli olmadığı belirtiliyor.

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İlaçlama çözüm değil! İstanbul’da yeni tehdit! Her yere yayıldılar

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, "İlaçlama uzun vadeli başarılı olan bir yöntem değil. Çok çeşitli yöntemlerin bir arada kullanılması gerekiyor" dedi. Midilli, "Bataklıkların kurutulması lazım, biyolojik yöntemler var, sivrisinek larvalarını yiyen balıklar var" diye konuştu.

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İlaçlama çözüm değil! İstanbul’da yeni tehdit! Her yere yayıldılar
İstanbul'da son günlerde sivrisineklerde artış dikkat çekiyor. Birçok mahallenin sakinleri sivrisinekten rahatsız. O mahallelerden biri de Avcılar Yeşilkent Mahallesi.
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İlaçlama çözüm değil! İstanbul’da yeni tehdit! Her yere yayıldılar

Mahalle sakinleri, yakındaki dere nedeniyle artan sivrisineklerin soktuğu çocuklarda kaşınma sonrası yaralar oluştuğunu söyledi. Sivrisineklerin soktuğu çocukların bacakları ve kollarında oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililere seslendi.

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İlaçlama çözüm değil! İstanbul’da yeni tehdit! Her yere yayıldılar

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli, artan sineklerin 'Aedes' ve 'Culex' türü olduğunu belirtti. Midilli, sadece ilaçlama yönteminin başarılı olmadığını söyledi.