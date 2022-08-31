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Hitler tarafından Karadeniz'e gönderilmiş! Heyecanlandıran keşif

İkinci Dünya Savaşı'nda, Sovyetler Birliği'ne karşı Karadeniz'de üstünlük sağlamak için Hitler tarafından Karadeniz'e indirilen ve boğazlardan geçmesine izin verilmeyince batırılan 3 denizaltının hikayesi dikkat çekiyor. Denizaltıyı bulan dalgıçların heyecanı ve su altındaki çığlıkları kameralara an be an yansıdı.

Giriş Tarihi: 31.08.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 15:09
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Hitler tarafından Karadeniz’e gönderilmiş! Heyecanlandıran keşif

İkinci Dünya Savaşı'nda, Sovyetler Birliği'ne karşı Karadeniz'de üstünlük sağlamak için Hitler tarafından Karadeniz'e indirilen ve boğazlardan geçmesine izin verilmeyince batırılan 3 denizaltının hikayesi dikkat çekiyor. Denizaltıyı bulan dalgıçların heyecanı ve su altındaki çığlıkları kameralara an be an yansıdı.

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Hitler tarafından Karadeniz’e gönderilmiş! Heyecanlandıran keşif

İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in Sovyetler Birliği gemilerine saldırmak üzere Romanya üzerinden Karadeniz'e indirdiği 6 denizaltılık filodan 3 denizaltı, savaşın bitmesi sonrasında boğazlardan geçmesine izin verilmeyince Türkiye karasularında batırıldı.

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Hitler tarafından Karadeniz’e gönderilmiş! Heyecanlandıran keşif

Alman filoları tarafından kontrollü olarak batırılan 3 denizaltıdan birisi olan U23 Denizaltının izi yapılan aramalar sonucu, 75 yıl sonra Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı Mahallesi açıklarında bulundu. 9 Eylül 1944 tarihinde gece saatlerinde kendi komutanları tarafından batırılan 3 tane U23 Denizaltısı, 2019 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Akın tarafından kamera ile tespit edildi. Daha sonra geminin teyidi ve görüntülenmesi için dalış yapıldı.

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Hitler tarafından Karadeniz’e gönderilmiş! Heyecanlandıran keşif

75 YIL SONRA BULDUKLARI DENİZALTIYI KAMERA İLE GÖRÜNTÜLEDİLER
Sahile yaklaşık 2 mil uzaklıkta, suyun 36 metre altında tespit edilen denizaltına ilk dalış Kerpe Denizyıldızları Dalış Okulu dalgıçları tarafından yapıldı. 36 metre derinliğe dalan dalgıçlar, kayıp denizaltıyı 75 yıl sonra buldu.

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Hitler tarafından Karadeniz’e gönderilmiş! Heyecanlandıran keşif
Kum zemin üzerinde bulunan denizaltı, dalgıçlar tarafından su altı kameraları ile görüntülendi. Batırıldığı tarihteki hali ile bütün bir şekilde bulunan denizaltıyı gören dalgıçların heyecanı kameraya yansıdı. Denizaltının silahlarına kadar bütün parçaları ile bulunmasının, yerli ve yabancı dalgıçların büyük ilgisini çektiği belirtildi.