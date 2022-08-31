Hitler tarafından Karadeniz’e gönderilmiş! Heyecanlandıran keşif

Alman filoları tarafından kontrollü olarak batırılan 3 denizaltıdan birisi olan U23 Denizaltının izi yapılan aramalar sonucu, 75 yıl sonra Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı Mahallesi açıklarında bulundu. 9 Eylül 1944 tarihinde gece saatlerinde kendi komutanları tarafından batırılan 3 tane U23 Denizaltısı, 2019 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Akın tarafından kamera ile tespit edildi. Daha sonra geminin teyidi ve görüntülenmesi için dalış yapıldı.