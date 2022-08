Hitler tarafından Karadeniz'e gönderilmiş! Heyecanlandıran keşif

İkinci Dünya Savaşı'nda, Sovyetler Birliği'ne karşı Karadeniz'de üstünlük sağlamak için Hitler tarafından Karadeniz'e indirilen ve boğazlardan geçmesine izin verilmeyince batırılan 3 denizaltının hikayesi dikkat çekiyor. Denizaltıyı bulan dalgıçların heyecanı ve su altındaki çığlıkları kameralara an be an yansıdı.

Giriş Tarihi: 31.08.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 15:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL