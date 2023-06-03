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Gündüz bir anda gece oldu! Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu: Bir anda bastırdı

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışının etkili olduğu Başkent'te vatandaşlar ise araçlarını korumak için ağaçların altına sokuyor. Öte yandan haftalardır etkisini sürdüren sağanaklar sebebiyle fareler caddeleri bastı. Yemek arayan çok sayıdaki fareyi gören vatandaşlar, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 03.06.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 14:33
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Gündüz bir anda gece oldu! Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu: Bir anda bastırdı

Kent merkezindeki bazı ilçelerde kısa süreli dolu yağışının görüldüğü şehirde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Gündüz bir anda gece oldu! Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu: Bir anda bastırdı

Bazı meydan ve caddelerdeki araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

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Gündüz bir anda gece oldu! Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu: Bir anda bastırdı

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

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Gündüz bir anda gece oldu! Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu: Bir anda bastırdı

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

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Gündüz bir anda gece oldu! Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu: Bir anda bastırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.