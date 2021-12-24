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Haberler Galeri Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık iş adamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı

Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık iş adamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı

Son dakika! Aydın'da 42 yaşındaki ünlü iş adamı Necdet Özer inşaat firmasında satış elemanı olan 31 yaşındaki Yıldız S.'ye tecavüz edip alıkoyduğu gerekçesiyle mahkemeye çıktı. Özer, aldığı cezayı duyunca deliye döndü. Kürsüden kafa üstü yere atladı. İşte son dakika haberinin dikkat çeken ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 24.12.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 13:14
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Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı
Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı

Son dakika! Aydın Didim'de geçen şubat ayında yaşanan taciz olayına ilişkin ünlü iş insanı ve müteahhit Necdet Özer (42) ile ilgili Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tehdit, nitelikli cinsel saldırı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından dava açıldı.

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Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı
Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı

'BIÇAK ALIRIM, SURATINI ÇİZERİM, SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Mağdur kadın Yıldız S. (31) ifadesinde, "Nejdet Yapı isimli işletmede 7 aydır satış elemanı olarak görev yapıyorum. 4 Şubat'ta firma sahibi Necdet Özer'e 'ben artık seninle çalışmak istemiyorum' dedim. Sağ eli ile suratıma iki üç kez vurdu. Saçımdan tutarak çekti. 'Ben sana ne yaptım' diyerek ağlamaya başladım. Bu sözlerden sonra 3-4 kez daha elinin tersi ile tokat attı. Beni bu halde işyerinde kimse görmesin diye yatına götürdü. Bana, 'bıçak alırım, suratını çizerim, seni öldürürüm' şeklinde tehditler savurdu. Tehditle beni soydu. Boğazımdan tutarak 'ben ne dersem dediklerimi yapacaksın' dedi.

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Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı
Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı

"CİNSEL BİRLİKTELİKTEN SONRA…'

Cinsel birliktelikten sonra 3-4 kez tokat attı. Necdet daha sonra yatta duş aldı ve ofise gitti. Daha sonra beni bir otele yerleştirdi. 'İyileşene kadar otelde kalacaksın' dedi" şeklinde konuştu.

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Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı
Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı

"BENİMLE EVLENMEK İSTİYORDU"

Necdet Özer ise savunmasında, "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle böyle bir olay olmadı. Ben işadamıyım. Mal varlığımı Didim'de herkes bilir. Bu nedenle birçok kişi benden para koparmaya çalışır. Yıldız sevgilimdi. Benimle evlenmek istiyordu. Yıldız'ın hesabına bir müşterimden para gelmişti. Bu parayı bana iade etmedi. Bu nedenle aramızda gerginlik yaşandı.

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Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı
Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı

"KENDİ İSTEĞİYLE OTELDE İLİŞKİYE GİRDİK"

Ayrıca başka insanlarla ilişkim olduğunu düşündüğü için ofise gelenlerden beni kıskanıyordu. Yıldız'ın yaralanmasının sebebi ben değilim. Tartışmamızın asıl sebebi Yıldız'ın kim tarafından darp edildiğini bana söylememesidir. Yaralandığını görünce kendisini eve götürmek istedim. Eve gitmek istemeyince yata götürdüm. Bir akşam yatta kaldık. Ertesi gün otele gittik. Bu yaralanmalara rağmen kendi isteğiyle otelde ilişkiye girdik. Herhangi bir zorlama olmadı" dedi.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan ve 9 Şubat'ta Altınkum Mahallesi 25 Sokak'ta bulunan firmasına ait inşaatta polisler tarafından gözaltına alınan Özer, Yıldız S.'nin şikayetini geri çekmesine rağmen savcılık tarafından açılan kamu davasında yargılanmaya başlandı.