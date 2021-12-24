24 Aralık 2021, Cuma
Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık iş adamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı
Son dakika! Aydın'da 42 yaşındaki ünlü iş adamı Necdet Özer inşaat firmasında satış elemanı olan 31 yaşındaki Yıldız S.'ye tecavüz edip alıkoyduğu gerekçesiyle mahkemeye çıktı. Özer, aldığı cezayı duyunca deliye döndü. Kürsüden kafa üstü yere atladı. İşte son dakika haberinin dikkat çeken ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 24.12.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 13:14
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Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı
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Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı
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Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı
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Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı
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Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık işadamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı