Genç kadın ‘ Tecavüz ettikten sonra dövdü’ demişti! Sapık iş adamı aldığı cezayı duyunca mahkeme salonunu birbirine kattı

"KENDİ İSTEĞİYLE OTELDE İLİŞKİYE GİRDİK"

Ayrıca başka insanlarla ilişkim olduğunu düşündüğü için ofise gelenlerden beni kıskanıyordu. Yıldız'ın yaralanmasının sebebi ben değilim. Tartışmamızın asıl sebebi Yıldız'ın kim tarafından darp edildiğini bana söylememesidir. Yaralandığını görünce kendisini eve götürmek istedim. Eve gitmek istemeyince yata götürdüm. Bir akşam yatta kaldık. Ertesi gün otele gittik. Bu yaralanmalara rağmen kendi isteğiyle otelde ilişkiye girdik. Herhangi bir zorlama olmadı" dedi.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan ve 9 Şubat'ta Altınkum Mahallesi 25 Sokak'ta bulunan firmasına ait inşaatta polisler tarafından gözaltına alınan Özer, Yıldız S.'nin şikayetini geri çekmesine rağmen savcılık tarafından açılan kamu davasında yargılanmaya başlandı.