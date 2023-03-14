Gelinini öldürüp, testere ile parçalara ayıran kayınpederin anlattıkları kan dondurdu!
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kırgızistan uyruklu gelini 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Ayat Adsız'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kolları ve bacaklarını testere ile parçalayıp, çöp poşetleri içinde otomobilin bagajına koyan kayınpeder Fehmi Adsız, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kayınpederin anlattıkları kan dondurdu.
Giriş Tarihi: 14.03.2023
11:28
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrikada çalışan Tolgahan Atsız, Kırgızistan uyruklu Ayat Adsız ile evlenip, annesi Seher ve emekli babası Fehmi Adsız ile aynı evde yaşama başladı. İddiaya göre, 2 çocuk sahibi olan Kırgız uyruklu Ayat Adsız ile oğlunun, evlenmesine karşı çıkan Seher ve Fehmi Adsız arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.
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11 Ekim 2021 günü Fehmi Adsız, oğlunun işte olduğu, eşi ve büyük torunun da dışarıda bulunduğu sırada gelini ile yine tartıştı. Tartışma sırasında Fehmi Adsız, banyoda bulunan gelini Ayat Adsız'a, mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Ayat, saldırıya karşı kendisini korumak isterken ikili arasında arbede yaşandı.
Fehmi Adsız, yere yatırdığını gelinini 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından kol ve bacaklarını testere ile kesip, evlerinin önünde park halindeki otomobilin bagajına çöp poşetler içinde bıraktı.
Fehmi Adsız, gelininin banyoda bulunan vücudunun diğer kısımlarını kesemeden eşi Seher Adsız eve geldi. Kocasının gelinini bıçaklayarak öldürdüğünü söylemesi üzerine Seher Adsız'ın durumu komşularına bildirmesi üzerine polise haber verildi. Gözaltına alınan Fehmi Atsız, tutuklandıktan sonra, Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'müebbet hapis' istemiyle dava açıldı.
Fehmi Adsız, savunmasında, oğlunun kendileri rızası dışında Ayat Adsız ile nikah kıydığını belirterek, bu yüzden oğluyla aralarının çok iyi olmadığını söyledi. Gelinin oğluna özenli davranmadığını öne süren Fehmi Adsız, "Gelinim, 2 yaşındaki torunum ve ben evde yalnız kaldık. Torunumun ağlaması nedeniyle ben gelinimi uyardım. O bana ters sözler söyledi. Bana, 'Mal, benim çocuklarım sana ne?' dedi. Ben de sinirlerime hakim olamadım mutfaktan bıçağı aldım, gelinimin de arkası dönük banyodaydı. Ben önce bıçakla sırtına vurdum. Can havliyle bana döndü. Ben ikinci darbeyi karnına vurdum. Her iki darbede bıçak fazla girmedi. Sonra gelinim yere düştü ben de bıçağı boğazına gırtlak kısmına sapladım. Ben halen onun üzerindeyken altımda can çekişiyordu. Daha sonra sol tarafına karın boşluğuna bıçağı sapladım. Nefes almayı bıraktıktan sonra öldüğünden emin olunca üzerinden kalktım" dedi.