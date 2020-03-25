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Esra Erol'da flaş gelişme! Canlı yayın yarıda kesildi! Eşini hastayken aldatan Meryem stüdyoyu birbirine kattı

Esra Erol'da canlı yayın yarıda kesildi! Esra Erol'da Emrullah'ın eşi Meryem stüdyoyu birbirine kattı! 5 yıl önce eşini bırakıp başka birine kaçan Meryem, yıllar sonra eşi Emrullah ile Esra Erol'da bugün bir araya geldi. "Kocam Emrullah'ı aldattım, çocuklarımı da istemiyorum" diyen Meryem, eşinin açıklamaları sonrasında sinir krizleri geçirdi. 25 Mart Çarşamba günü yayınlanan programda Emrullah hakkında gelen ihbar telefonları Esra Erol'da izleyen herkesi gözyaşlarına boğdu. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan olaylar...

Giriş Tarihi: 25.03.2020 18:44 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 18:50
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Esra Erol'da flaş gelişme! Canlı yayın yarıda kesildi! Eşini hastayken aldatan Meryem stüdyoyu birbirine kattı

Esra Erol'da bugün 5 yıl sonra ilk kez Meryem ve Emrullah karşı karşıya geldi.

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Esra Erol'da flaş gelişme! Canlı yayın yarıda kesildi! Eşini hastayken aldatan Meryem stüdyoyu birbirine kattı

Pazartesi günü Esra Erol'da programına başvuran Emrullah, eşinin kendisini aldattığını iddia etmişti.

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Esra Erol'da flaş gelişme! Canlı yayın yarıda kesildi! Eşini hastayken aldatan Meryem stüdyoyu birbirine kattı

Bir Ramazan günü eve geldiğinde başkasını gördüğünü iddia eden Emrullah'ın açıklamaları herkesi şoke etti.

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Esra Erol'da flaş gelişme! Canlı yayın yarıda kesildi! Eşini hastayken aldatan Meryem stüdyoyu birbirine kattı

Eşinin kendisini aldattığı zaman kanser tedavisi gördüğünü belirten Emrullah, "Evden başkasının çıktığını görünce Meryem'i karakola götürdüm, ailesine teslim edin. Bunun başına iş gelirse benden değil dedim" ifadelerini kullandı.

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Esra Erol'da flaş gelişme! Canlı yayın yarıda kesildi! Eşini hastayken aldatan Meryem stüdyoyu birbirine kattı

Meryem'in gizli bir telefonu olduğunu söyleyen Emrullah, "Telefonu çocuğum bulup getirdi" dedi.