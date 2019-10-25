Esra Erol canlı yayınında şoke eden olay! Aynur Yılmaz 8 ay kocası ve sevgilisi ile...

Şenol - Fatma Demiröz çifti oğulları Hamit'ten 1 yıldır haber alınamaması üzerine ATV'deki Esra Erol'a çıktı. Acılı aile oğlulları Hamit'in kendisinden yaşça büyük bir kadın tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Esra Erol canlı yayına gelen ihbarlar üzerine söz konusu kadının Aynur Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Esra Erol canlı yayınında Aynur Yılmaz hakkındaki detayların ortaya çıkan ise Türkiye'yi şoke etti. Aynur Yılmaz, 8 ay boyunca sevgilisi ve kocasıyla aynı evde yaşadı. Esra Erol'da ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirdi. İşte Hamit ve Aynur Yılmaz hikayelerindeki tüm detaylar...