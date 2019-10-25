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Esra Erol canlı yayınında şoke eden olay! Aynur Yılmaz 8 ay kocası ve sevgilisi ile...

Şenol - Fatma Demiröz çifti oğulları Hamit'ten 1 yıldır haber alınamaması üzerine ATV'deki Esra Erol'a çıktı. Acılı aile oğlulları Hamit'in kendisinden yaşça büyük bir kadın tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Esra Erol canlı yayına gelen ihbarlar üzerine söz konusu kadının Aynur Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Esra Erol canlı yayınında Aynur Yılmaz hakkındaki detayların ortaya çıkan ise Türkiye'yi şoke etti. Aynur Yılmaz, 8 ay boyunca sevgilisi ve kocasıyla aynı evde yaşadı. Esra Erol'da ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirdi. İşte Hamit ve Aynur Yılmaz hikayelerindeki tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.10.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 19:55
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Esra Erol canlı yayınında şoke eden olay! Aynur Yılmaz 8 ay kocası ve sevgilisi ile...

Şenol - Fatma Demiröz çifti oğulları Hamit'ten 1 yıldır haber alınamaması üzerine ATV'deki Esra Erol'a çıktı. Acılı aile oğlulları Hamit'in kendisinden yaşça büyük bir kadın tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Esra Erol canlı yayına gelen ihbarlar üzerine söz konusu kadının Aynur Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Esra Erol canlı yayınında Aynur Yılmaz hakkındaki detayların ortaya çıkan ise Türkiye'yi şoke etti.

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Esra Erol canlı yayınında şoke eden olay! Aynur Yılmaz 8 ay kocası ve sevgilisi ile...

Aynur Yılmaz, 8 ay boyunca sevgilisi ve kocasıyla aynı evde yaşadı. Esra Erol'da ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşkına çevirdi. İşte Hamit ve Aynur Yılmaz hikayelerindeki tüm detaylar...

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Esra Erol canlı yayınında şoke eden olay! Aynur Yılmaz 8 ay kocası ve sevgilisi ile...

Aynur Yılmaz Esra Erol'un canlı yayın programına kardeşi ile katıldı.

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Esra Erol canlı yayınında şoke eden olay! Aynur Yılmaz 8 ay kocası ve sevgilisi ile...

TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURAN HAYAT

Şenol- Fatma Demiröz çifti, oğulları Hamit'ten 1 yıldır haber alamadıklarını ve adının ise Nehir Taşkın olduğunu söyleyen, oğullarından yaşça büyük bir kadın tarafından kandırılarak alıkonulduğunu iddia etti.

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Esra Erol canlı yayınında şoke eden olay! Aynur Yılmaz 8 ay kocası ve sevgilisi ile...

Geçtiğimiz yıl Nuh isminde biriyle evliymiş: Yayına gelen ihbarlarda Nehir Taşkın olarak bilinen bu kadının gerçek isminin Aynur Yılmaz olduğu ortaya çıktı. İşte hikaye tam bu noktada başladı. Geçtiğimiz yıla kadar Nuh Topsakal isimli şahısla evli olduğu öğrenilen Aynur Yılmaz'ın yaptıkları herkesi şaşkına çevirdi.