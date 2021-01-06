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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev kaya kartalı küçük kıza saldırdı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı Dev kaya kartalı küçük kıza saldırdı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı Kazakistan'da yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Dev kaya kartalı küçük kıza saldırırken, korku dolu anlar bölgede bulunanlar tarafından görüntülendi. Kartalın saldırdığı kız yardıma koşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Giriş Tarihi: 06.01.2021 10:17
Kazakistan'da fantastik filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Görenlerin bir türlü inanamadığı olay saniye saniye kameralara takıldı. Bir kaya kartalının 8 yaşındaki kıza saldırma anları, görenleri şoke etti. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuşla avlanma gösterisinde bir anda izleyici alanından ayrılarak kaya kartalının önüne çıkan küçük kız, pençelerin arasında kaldı.
Kanat açıklığı 2 metreyi bulan kuş, küçük kızı av zannederek saldırdı. Kaya kartalının yetiştiricisi ve atlı bir avcı kurtarana kadar kız yaralandı.
Sırtı ve başı yaralanan kıza birkaç dikiş atıldığı, ancak kızın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.