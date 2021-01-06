Dev kaya kartalı küçük kıza saldırdı! Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Kazakistan'da fantastik filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Görenlerin bir türlü inanamadığı olay saniye saniye kameralara takıldı. Bir kaya kartalının 8 yaşındaki kıza saldırma anları, görenleri şoke etti. O anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.