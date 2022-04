Deniz Çelebi ile boşanan Midyeci Ahmet iş konusunda anlaşmazlıklar yaşıyor! Kameralar karşısında gözyaşı döktü

"ŞİRKETİN TÜRKİYE AYAĞINI KOMPLE İSTEDİ"

"Yunanistan'daki fabrikam kur artışından dolayı sıkıntılar yaşayınca Deniz ve ailesi de Beşiktaş'taki şubeyi almak için plan yapmaya başlamış. Bunlar kendi düzenini kurmak istedi ve boşanmayı göze aldı. Mal paylaşımını öyle bir yapmışlardı her şey planlı. Bu benim için ihanetten bile beter. Yoklukta evlendiğim insan batacağımı düşündüğü için yolları ayırmaya karar vermiş. Beni kullanmaya çalışmış. Her şey planlı olduğunu görünce her şeyi kabul ederek bitmesini istedim. Benim asla affetmeyeceğim şey ihanettir. İhanetçi ve vefasız insanı affedemiyorum. Önce şirketin Türkiye ayağını komple istedi. Ben de o şekilde ayakta duramayacağımı söyleyince 'tamam o zaman sadece Beşiktaş şubesini ver' dedi. Merkez şube şirkete diğer şubelerden daha çok kazandırıyordu. Nafaka olarak da önce 250 bin TL istedi ve kabul ettim. Hesap kitap yapınca fazla geleceğini anlayınca 100 bin TL'ye indirdik. O da 'o zaman işler düzelince 200-250 bin yaparsın dedi. Merkezi istedi tamam dedim, isim hakkı istedi verdim."