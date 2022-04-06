06 Nisan 2022, Çarşamba
Deniz Çelebi ile boşanan Midyeci Ahmet iş konusunda anlaşmazlıklar yaşıyor! Kameralar karşısında gözyaşı döktü
Deniz Çelebi, kısa bir süre önce boşandığı Midyeci Ahmet olarak bilinen Ahmet Çiçek'in kendisine bıraktığı İstanbul Beşiktaş'taki şubesinin karşısında aynı isimle yeni bir mekan açmasına isyan etti. Eski eşinin tepkilerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Çiçek, evliliğinde ve boşanma döneminde yaşadıklarından söz ederken gözyaşları içinde masaya vurarak tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 06.04.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 16:15
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