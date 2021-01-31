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Haberler Galeri Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetmişti | Ümmiye Koçak'ın son hali şaşırttı...

Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetmişti | Ümmiye Koçak'ın son hali şaşırttı...

1957'de Adana'da dünyaya gelen Ümmiye Koçak, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Ancak onun pes etmeye hiç niyeti yoktu. Kişisel gelişimi için çok çabaladı ve emeğinin karşılığını aldı. Öyle ki tiyatro oyunları ve film senaryosu bile yazdı. Bununla da yetinmeyip dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetti. Ümmiye Koçak'ın son hali ise görenleri çok şaşırttı. İşte Toroslar'dan dünyaya açılan Ümmiye Koçak'ın hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: 31.01.2021 20:35 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 20:38
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Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetmişti | Ümmiye Koçak'ın son hali şaşırttı...

1957'de Adana'da dünyaya gelen Ümmiye Koçak, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Ancak onun pes etmeye hiç niyeti yoktu.

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Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetmişti | Ümmiye Koçak'ın son hali şaşırttı...

Kişisel gelişimi için çok çabaladı ve emeğinin karşılığını aldı. Öyle ki tiyatro oyunları ve film senaryosu bile yazdı. Bununla da yetinmeyip dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetti.

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Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetmişti | Ümmiye Koçak'ın son hali şaşırttı...

Ümmiye Koçak'ın son hali ise görenleri çok şaşırttı. İşte Toroslar'dan dünyaya açılan Ümmiye Koçak'ın hayat hikayesi...

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Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetmişti | Ümmiye Koçak'ın son hali şaşırttı...

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Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetmişti | Ümmiye Koçak'ın son hali şaşırttı...

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