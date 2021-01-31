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Ümmiye Koçak'ın başarı hikayesi | Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetmişti... | Ümmiye Koçak kimdir?

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Giriş: 31.01.2021 19:55
Güncelleme:31.01.2021 20:10
1957'de Adana’da dünyaya gelen Ümmiye Koçak, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Ancak onun pes etmeye hiç niyeti yoktu. Kişisel gelişimi için çok çabaladı ve emeğinin karşılığını aldı. Öyle ki tiyatro oyunları ve film senaryosu bile yazdı. Bununla da yetinmeyip dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetti. İşte Toroslar’dan dünyaya açılan Ümmiye Koçak'ın hayat hikayesi...

1957'de Adana'da dünyaya gelen Ümmiye Koçak, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi.

Ancak onun pes etmeye hiç niyeti yoktu. Kişisel gelişimi için çok çabaladı ve emeğinin karşılığını aldı.



Öyle ki tiyatro oyunları ve film senaryosu bile yazdı.

Bununla da yetinmeyip dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetti.

İşte Toroslar'dan dünyaya açılan Ümmiye Koçak'ın hayat hikayesi...

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Ümmiye Koçak'ın başarı hikayesi
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