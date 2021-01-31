Ümmiye Koçak'ın başarı hikayesi

1957'de Adana’da dünyaya gelen Ümmiye Koçak, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Ancak onun pes etmeye hiç niyeti yoktu. Kişisel gelişimi için çok çabaladı ve emeğinin karşılığını aldı. Öyle ki tiyatro oyunları ve film senaryosu bile yazdı. Bununla da yetinmeyip dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetti. İşte Toroslar’dan dünyaya açılan Ümmiye Koçak'ın hayat hikayesi...

1957'de Adana'da dünyaya gelen Ümmiye Koçak, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi.

Ancak onun pes etmeye hiç niyeti yoktu. Kişisel gelişimi için çok çabaladı ve emeğinin karşılığını aldı.





Öyle ki tiyatro oyunları ve film senaryosu bile yazdı.

Bununla da yetinmeyip dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı reklam filmini de yönetti.

İşte Toroslar'dan dünyaya açılan Ümmiye Koçak'ın hayat hikayesi...