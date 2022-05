Çocuğu doğduğundan beri hastanede! 10 yıldır başında bekliyor: Beni hissediyor, mutlu oluyor

Diyarbakır'da, 2012'de doğduktan 17 gün sonra solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve kas hastalığı teşhisi koyulan Elif Nur Erdemes'in annesi Fatma Erdemes, 10 yıldır her gün yoğun bakım kapısında bekliyor. Sadece gözlerini hareket ettirebilen kızı Elif Nur ile iletişimi bu şekilde kuran ve odadayken elini hiç bırakmayan Erdemes, "Beni hissetsin ve bilsin. Nasıl tedavisini her gün alıyorsa anne sevgisini de her gün almasını istiyorum. O benim için çok özel. Beni hissediyor, mutlu oluyor" dedi. Hastane çalışanları da her gün yoğun bakım kapısında gördükleri Fatma Erdemes'i 'yılın annesi' seçerek, çiçek verdi.