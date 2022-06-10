Cezaevinde 1 yılda 11 milyonluk kazanç! Üretim tümüyle mahkumlara ait

TÜRKİYE'DEKİ TÜM ÜNİFORMALAR BURADA DİKİLİYOR

12 yıl önce kurulan atölyede Türkiye'deki tüm cezaevlerinde görev yapan infaz koruma memurlarının üniformalarının dikildiğini söyleyen ve kendisi de eski bir infaz koruma memuru olan Ökkeş Bilge Alıcı, şöyle devam etti: "Tekstil atölyemizin ilk kuruluşu 12 yılı buluyor. 12 yıldır üretime devam etmekteyiz. Bizim çalışanlarımızın belli bir oranda, yasal bir çerçevede ücretlendirmesi var. Aynı zamanda sigortalı bir şekilde çalışıyorlar. Hükümlü ve tutuklular buradan gelecek ücretten ziyade meslek edinmek gözüyle yaklaşıyorlar...