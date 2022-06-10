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Cezaevinde 1 yılda 11 milyonluk kazanç! Üretim tümüyle mahkumlara ait

Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde, Türkiye'deki tüm infaz ve koruma memurlarının üniforma üretimi yapılıyor. 200 hükümlü ve tutuklunun çalıştığı atölyede, son 1 yılda yapılan üretimler karşılığında 11 milyon 400 bin lira kazanç elde edildi. Atölyede sigortalı çalışan hükümlüler, aldıkları eğitim sayesinde kendilerini hem topluma hazırlıyor hem meslek ediniyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 09:12
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Cezaevinde 1 yılda 11 milyonluk kazanç! Üretim tümüyle mahkumlara ait
Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 19 ayrı iş kolu bulunuyor. 2 bin 600 hükümlü ve tutuklunun barındırıldığı cezaevinde, en kapsamlı ve yoğun çalışmanın yapıldığı iş kolu ise tekstil.
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Cezaevinde 1 yılda 11 milyonluk kazanç! Üretim tümüyle mahkumlara ait
Bursa ile özdeşleşen tekstil, cezaevinin de en faal çalıştığı alanlardan biri. 1000 metrekare kapalı alan üzerine kurulu tekstil atölyesinde 200 hükümlü ve tutuklu istihdam ediliyor.
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Cezaevinde 1 yılda 11 milyonluk kazanç! Üretim tümüyle mahkumlara ait

'ONLAR BİZİM ÇALIŞANIMIZ'
Hem metrekare olarak hem de istihdam edilen hükümlü ve tutuklu sayısı olarak Türkiye'deki en büyük konfeksiyon atölyelerinden biri olduklarını vurgulayan Tekstil Mühendisi Ökkeş Bilge Alıcı, "İşyurtları Kurumu misyon olarak, hükümlü ve tutuklular açısından önemli bir kurum. Hükümlü ve tutuklularımızın tahliye olduktan sonra, hayata yeniden tutunabilmeleri adına, önemli bir nokta burası...

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Cezaevinde 1 yılda 11 milyonluk kazanç! Üretim tümüyle mahkumlara ait
Burada 1000 metrekare kapalı alanda çalışıyoruz. Yaklaşık 200 hükümlü ve tutukluyu istihdam ediyoruz. Biz bunlara aslında hükümlü, tutuklu değil, 'çalışanımız' diyoruz. Böyle yaklaşıyoruz. Bu anlamda da Türkiye’deki sayılı konfeksiyon atölyelerinden biriyiz. Bunlar arasında kalfa, usta olarak belgelendirdiklerimiz de var. 10 kalfamız, 4 ustamız var” dedi.
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Cezaevinde 1 yılda 11 milyonluk kazanç! Üretim tümüyle mahkumlara ait

TÜRKİYE'DEKİ TÜM ÜNİFORMALAR BURADA DİKİLİYOR
12 yıl önce kurulan atölyede Türkiye'deki tüm cezaevlerinde görev yapan infaz koruma memurlarının üniformalarının dikildiğini söyleyen ve kendisi de eski bir infaz koruma memuru olan Ökkeş Bilge Alıcı, şöyle devam etti: "Tekstil atölyemizin ilk kuruluşu 12 yılı buluyor. 12 yıldır üretime devam etmekteyiz. Bizim çalışanlarımızın belli bir oranda, yasal bir çerçevede ücretlendirmesi var. Aynı zamanda sigortalı bir şekilde çalışıyorlar. Hükümlü ve tutuklular buradan gelecek ücretten ziyade meslek edinmek gözüyle yaklaşıyorlar...