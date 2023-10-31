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Bu nasıl baba! Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiyenin gündemine oturan olayda yeni gelişme

Türkiye'nin gündemine oturan skandal olay, Balıkesir'de yaşandı. 17 yaşında olan O.K. ve D.K., aile onayıyla nikah kıydı. 3 gün 3 gece düğün yapılması planlanırken eğlencenin 2. günü gelin ve ailesinin Konya'ya dönmek istemesiyle her şey karıştı. Taraflar soluğu karakolda alırken gelinin babasının 2019'da sosyal medya hesabında paylaştığı kızının fotoğrafının altına, 'Bu kız satılıktır' yazdığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 10:53
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Bu nasıl baba! Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiyenin gündemine oturan olayda yeni gelişme

Kızı için satılıktır ilanı açtı. Damattan da 250 bin lira başlık parası kopardı… Konya'da oturan O.K. ile D.K.'nin, ailelerinin onayıyla 3 Ağustos'ta resmi nikahları kıyıldı. Çift, 19- 21 Ekim tarihleri arasında 3 gün 3 gece olmak üzere, damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı.

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Bu nasıl baba! Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiyenin gündemine oturan olayda yeni gelişme

Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası verdi. Aileler, 19 Ekim'de Susurluk'ta bir araya geldi. İddiaya göre, düğünün 2'nci günü kız tarafı, takı töreninin ardından bir yakınlarının öldüğünü söyleyip Konya'ya dönmek istedi.

Kız tarafının aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesi, gelinin üzerindeki takıları bıraktıktan sonra Konya'ya gitmesini istedi. Taraflar arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı ise gelinin üzerinde kaldı.

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Bu nasıl baba! Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiyenin gündemine oturan olayda yeni gelişme

Düğünü terk edip, ailesiyle Konya'daki akrabalarının yanına giden gelin D.K., 1 gün sonra eşi O.K.'ye dönerek, ailesinin daha önce de kendisini başkalarıyla evlendirmek isteyerek dolandırdığını söyleyip, şikayetçi olacağını anlattı.

Damadın ailesiyle Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden D.K., burada ifadesini değiştirerek, silah zoruyla alıkonulduğunu ve darbedildiğini söyleyip, eşi ve eşinin ailesinden şikayetçi oldu. D.K., emniyetteki ifadesinin ardından ailesiyle Konya'ya döndü.

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Bu nasıl baba! Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiyenin gündemine oturan olayda yeni gelişme

Damat tarafı da başlık parası, düğün masrafları ve takı giderleri nedeniyle 1 milyon lira zarara uğradıklarını belirterek, avukatları Hakan Gündoğdu aracılığıyla, 'yağma' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Bu nasıl baba! Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiyenin gündemine oturan olayda yeni gelişme

Avukat Gündoğdu, gelin D.K.'nin, müvekkiline ve ailesine, babasının, ablasını da daha önce 3 kez evlendirdiğini söylediğini belirterek, "Ailesinin kendisini bırakıp gitmelerinden sonra, müvekkillere ailesinin kendisini düğünde takıları alıp kaçmak üzere zorla evlendirdiğini, daha önce de başkasıyla bu şekilde evlendirdiklerini, ablası İ.D.'nin de 3 defa evlendirilip, düğün sırasında takılarla birlikte kaçırıldığını anlatmıştır. Şüphelilerin, kızlarını evlendirip, düğün günü takılarla birlikte kaçırmak suretiyle dolandırıcılık ve yağma suçunu meslek haline getirdikleri anlaşılmaktadır" diye konuştu.