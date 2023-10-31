Bu nasıl baba! Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiyenin gündemine oturan olayda yeni gelişme

Avukat Gündoğdu, gelin D.K.'nin, müvekkiline ve ailesine, babasının, ablasını da daha önce 3 kez evlendirdiğini söylediğini belirterek, "Ailesinin kendisini bırakıp gitmelerinden sonra, müvekkillere ailesinin kendisini düğünde takıları alıp kaçmak üzere zorla evlendirdiğini, daha önce de başkasıyla bu şekilde evlendirdiklerini, ablası İ.D.'nin de 3 defa evlendirilip, düğün sırasında takılarla birlikte kaçırıldığını anlatmıştır. Şüphelilerin, kızlarını evlendirip, düğün günü takılarla birlikte kaçırmak suretiyle dolandırıcılık ve yağma suçunu meslek haline getirdikleri anlaşılmaktadır" diye konuştu.