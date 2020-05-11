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Haberler Galeri BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Kadınlara özel ürünlerden oluşan BİM kataloğuna bu hafta en çok dikkat çeken ürünler arasına Oral-B şarjlı diş fırçası yer alıyor. 12 Mayıs'ta hangi ürünlerin satışa çıkacağını merak ediyorsanız, sizler için hazırladığımız sayfamızı inceleyebilirsiniz. BİM marketlerin güncel indirimlerini bu sayfada derledik. BİM'de salı günü indirimleri neler? 12 Mayıs'ta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 11:57 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 12:00
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BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

12 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM indirimlerinin neler olduğu merak ediliyordu. Salı sürprizlerini açıklayan BİM marketler, bakım ve temizlik ürünlerine satışa çıkaracağını açıkladı. Kadınlara özel ürünlerin yer aldığı salı indirimlerini sayfamızdan inceleyebilirsiniz. İşte BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

Oral-B Şarjlı Diş Fırçası Starter Pack

• +1 yedek başlık

Molped
Hijyenik Ultra Ped

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BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

Veet Sensitive
Tüy Alıcı ve Şekillendirici Tıraş Makinesi

• Su altında kullanılabilir

Sebamed
Yüz ve Vücut Temizleyici Likit

• 200 ml
• Hassas ciltler içindir

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BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

Remove Retouch Pen
Yüz Bölgesi Sir Ağda Kalemi

• İnatçı ve sık tüyler
• Hassas ciltler

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BİM 12 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

Garnier
Yaşlanma Karşıtı Göz Çevresi Kremi

• 15 ml

Garnier
Yaşlanma Karşıtı Bakım Kremi

• 50 ml

Dermokil
Cilt Maskesi

• 3x15 ml