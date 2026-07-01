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Başıboş köpek dehşeti! 1,5 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Yetişemeseydim parçalardı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde evinin önünde oyun oynayan 1,5 yaşındaki çocuk, başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Başından yaralanan minik çocuk hastaneye kaldırılırken, mahallelinin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi. Çocuğu köpeğin elinden kurtaran vatandaş, yaşadığı dehşeti, "Yetişemeseydim parçalardı" sözleriyle anlattı.

Başıboş köpek dehşeti! 1,5 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Yetişemeseydim parçalardı 1

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşanan başıboş sokak köpeği saldırısı bir kez daha yürekleri ağza getirdi. Yukarı Göklü kırsal Mahallesi'nde yaşanan olayda, evinin önünde oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki M.A.A. başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Başıboş köpek dehşeti! 1,5 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Yetişemeseydim parçalardı 2

Yaralanan çocuk ilk önce Halfeti Devlet Hastanesi'ne, oradan da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken çocuğu köpeğin elinden kurtaran mahalleli yaşananları anlattı.

Başıboş köpek dehşeti! 1,5 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Yetişemeseydim parçalardı 3

"YETİŞMESEYDİM PARÇALARDI"
Çığlık sesleri üzerine dışarı çıktığını söyleyen Ahmet Karaca, "Muhtarla beraber kendi yerinde oturuyorduk. Çığlık sesleri geldi. Hemen koştum, baktım ki köpek küçük çocuğun kafasını ısırmış. Tekmeyle vurdum, çocuğu bırakıp annesine saldırdı. Bir tekme daha vurdum, bu defa bana saldırmaya başladı.

Başıboş köpek dehşeti! 1,5 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Yetişemeseydim parçalardı 4

Başka bir arkadaşımız da gelince korkudan kaçtı. Çocuğu hemen arabayla hastaneye gönderdik. Sonra köpeğin peşine düşüp aradık ama bulamadık. Belediye de geldi, aradı ama onlar da bulamadı. Çok şükür çocuğun durumu iyi. Çocuğu ölümden kurtardık. Yetişmeseydim çocuğu parçalardı, kurtulma şansı yoktu" dedi.

Başıboş köpek dehşeti! 1,5 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Yetişemeseydim parçalardı 5

Çocuğun durumunun iyi olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Mehmet Sungur, "Dün mahallemizde üzücü bir olay yaşandı. Çok şükür çocuğun durumu iyi. Şu anda belediye ekiplerimiz saha gereken çalışmayı yapıyorlar. Yalnız halen o başıboş köpeği yakalayamadık. İnşallah en yakın zamanda yakalayıp barınağa teslim edeceğiz" diye konuştu.

Başıboş köpek dehşeti! 1,5 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Yetişemeseydim parçalardı 6
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