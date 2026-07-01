Başıboş köpek dehşeti! 1,5 yaşındaki çocuk ölümden döndü: Yetişemeseydim parçalardı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde evinin önünde oyun oynayan 1,5 yaşındaki çocuk, başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Başından yaralanan minik çocuk hastaneye kaldırılırken, mahallelinin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi. Çocuğu köpeğin elinden kurtaran vatandaş, yaşadığı dehşeti, "Yetişemeseydim parçalardı" sözleriyle anlattı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşanan başıboş sokak köpeği saldırısı bir kez daha yürekleri ağza getirdi. Yukarı Göklü kırsal Mahallesi'nde yaşanan olayda, evinin önünde oyun oynayan 1 buçuk yaşındaki M.A.A. başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Yaralanan çocuk ilk önce Halfeti Devlet Hastanesi'ne, oradan da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken çocuğu köpeğin elinden kurtaran mahalleli yaşananları anlattı.

"YETİŞMESEYDİM PARÇALARDI"

Çığlık sesleri üzerine dışarı çıktığını söyleyen Ahmet Karaca, "Muhtarla beraber kendi yerinde oturuyorduk. Çığlık sesleri geldi. Hemen koştum, baktım ki köpek küçük çocuğun kafasını ısırmış. Tekmeyle vurdum, çocuğu bırakıp annesine saldırdı. Bir tekme daha vurdum, bu defa bana saldırmaya başladı.

Başka bir arkadaşımız da gelince korkudan kaçtı. Çocuğu hemen arabayla hastaneye gönderdik. Sonra köpeğin peşine düşüp aradık ama bulamadık. Belediye de geldi, aradı ama onlar da bulamadı. Çok şükür çocuğun durumu iyi. Çocuğu ölümden kurtardık. Yetişmeseydim çocuğu parçalardı, kurtulma şansı yoktu" dedi.