Sahte hocaya ters kelepçe! Sanal medyada "kısmet açma" tuzağı

Adana'da dijital platformları kullanarak vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden bir dolandırıcılık şebekesi, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla çökertildi. Sosyal medyada kendilerini "hoca" olarak tanıtıp ağlarına düşürdükleri kişileri "büyü bozma" ve "kısmet açma" gibi vaatlerle dolandıran 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kozan ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin, dolandırıcılık yaptığı belirtilen e-posta ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin ilçedeki Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir apartman dairesini stüdyoya çevirdiği, ağlarına düşürdüğü çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, elebaşılığını Miraç E.'nin yaptığı şebekeyi deşifre etti.

Ekipler, operasyon yaptığı adreste Miraç E. ile birlikte Ş.T., İ.T. (35), İ.U. (24) ve E.Ç.'yi (18) gözaltına aldı.

İŞLEM BAŞINA 15 BİN LİRA Dairede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin ayrıca sanal medya üzerinden kendileriyle iletişime geçen mağdurları 'Büyü bozma, aşık etme, kısmet açma, kendine bağlama ve muska' gibi vaatlerle ikna ederek haksız kazanç elde ettiğini belirledi.