Yardım etmek için durdu, hayatından oldu! Kahreden balayı detayı
Bursa'da 27 yaşındaki Furkan Alan, kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücüye yardım etmek isterken canından oldu. Genç adam, kazada koparak yola düşen yüksek gerilim hattına basınca elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Alan'ın olaydan bir gün önce balayından döndüğü öğrenildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı. Trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücüye yardım etmek isteyen 27 yaşındaki Furkan Alan, kazada koparak yola düşen yüksek gerilim hattına basınca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
YARDIM ETMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU
Kaza, Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde meydana geldi. Onur Uslu'nun kullandığı 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, mahalleye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı koparak yola düştü.
Bu sırada bölgeden 16 BYU 207 plakalı otomobiliyle geçen Furkan Alan, kazayı görünce aracını durdurarak sürücüye yardım etmek istedi. Yaralının yanına gitmeye çalışan Alan, bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Ancak bu sırada kopan yüksek gerilim hattına basan genç adam elektrik akımına kapıldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Furkan Alan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Onur Uslu ise ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
KAHREDEN BALAYI DETAYI
Soruşturma sürerken, Furkan Alan'ın geçen hafta evlendiği, eşiyle çıktığı balayından olayın yaşandığı gün Bursa'ya döndüğü ortaya çıktı.
Genç adamın ortağı olduğu toz boya işletmesinde çalışan ağabeyi Alperen Alan'ı almak için yola çıktığı sırada kazayla karşılaştığı öğrenildi.
Furkan Alan'ın cenazesinin bugün Bursa'da toprağa verileceği bildirildi.