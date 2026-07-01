Yardım etmek için durdu, hayatından oldu! Kahreden balayı detayı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı. Trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücüye yardım etmek isteyen 27 yaşındaki Furkan Alan, kazada koparak yola düşen yüksek gerilim hattına basınca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

YARDIM ETMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Bu sırada bölgeden 16 BYU 207 plakalı otomobiliyle geçen Furkan Alan, kazayı görünce aracını durdurarak sürücüye yardım etmek istedi. Yaralının yanına gitmeye çalışan Alan, bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Ancak bu sırada kopan yüksek gerilim hattına basan genç adam elektrik akımına kapıldı.