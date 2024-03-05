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Haberler Galeri Antalya’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Hortum çıktı yaralılar var

Antalya’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Hortum çıktı yaralılar var

Antalya'da öğleden sonra etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde su taşkınları yaşandı, Kumluca ve Demre ilçelerinde ise hortum çıktı. Seralar, tarım alanları, iş yerleri ve binalarda zarara neden olan hortumda 3 çocuk yaralandı. 2 hortum da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Giriş Tarihi: 05.03.2024 21:13 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 21:22
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Antalya’da sağanak iş çıkışı bastırdı, hayat felç oldu! Hortum çıktı yaralılar var

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da, saat 16.00'dan itibaren sağanak etkisini gösterdi. Şiddetli yağmur nedeniyle kentteki yollarda su birikintileri oluşurken, trafik durma noktasına geldi.

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Antalya’da sağanak iş çıkışı bastırdı, hayat felç oldu! Hortum çıktı yaralılar var

Kültür Mahallesi'nde, kavşak ve ara sokaklarda bulunan mazgalların tıkanmasıyla sokaklar suyla doldu. Konyaaltı ilçesinde bazı araçlar su taşkını sebebiyle yolda kaldı.

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Antalya’da sağanak iş çıkışı bastırdı, hayat felç oldu! Hortum çıktı yaralılar var

KUMLUCA'DA HORTUM ÇIKTI; 3 ÇOCUK YARALANDI

Kumluca ilçesinin Göksu, Hacıveliler, Yenimahalle, Merkez ve Toptaş mahallelerinde hortum çıktı. Ağaçların yerinden söküldüğü hortumda bazı araçlarda hasar meydana geldi.

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Antalya’da sağanak iş çıkışı bastırdı, hayat felç oldu! Hortum çıktı yaralılar var

Tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar görürken, birçok iş yerinin camları patladı. Levhaların devrildiği, apartman çatılarındaki güneş enerji sistemleri cadde ve sokaklara düştüğü hortum ayrıca, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait binanın çatısını da yerinden kaldırdı.

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Antalya’da sağanak iş çıkışı bastırdı, hayat felç oldu! Hortum çıktı yaralılar var

Kumluca Belediyesi kademesinde de hasara yol açan hortum sebebiyle güneş paneli düşen bir otomobildeki Muhammed Ali Ceylan adlı çocuk hafif şekilde yaralandı.