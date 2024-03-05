Antalya’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Hortum çıktı yaralılar var

Antalya'da öğleden sonra etkisini gösteren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde su taşkınları yaşandı, Kumluca ve Demre ilçelerinde ise hortum çıktı. Seralar, tarım alanları, iş yerleri ve binalarda zarara neden olan hortumda 3 çocuk yaralandı. 2 hortum da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Giriş Tarihi: 05.03.2024 21:13 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 21:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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