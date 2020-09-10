Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili kan donduran detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Benim elime düşen kurtulamaz’

Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümü Müge Anlı tarafından incelenmeye başlandı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evde ölü olarak bulunmuş ve intihar ettiği önce sürülmüştü. Aleyna Çakır'ın arkadaşlarının ve görgü tanıkların anlattıkları sevgilisi Ümit Uygun üzerindeki şüpheleri arttırdı. Canlı yayına telefonla bağlanan Ümit'in eski sevgilisinin anlattıkları ise adeta kan dondurdu. 16 yaşında Ümit'in yanına kaçan genç kız, şantaj ve tehditle zorla gece kulüplerinde çalıştırıldığını ve ölümle tehdit edildiğini anlattı. Bir başka görgü tanığının Aleyna ile ilgili anlattıkları ise herkesi dehşete düşürdü. İşte Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...