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Haberler Galeri Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili kan donduran detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Benim elime düşen kurtulamaz’

Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili kan donduran detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Benim elime düşen kurtulamaz’

Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümü Müge Anlı tarafından incelenmeye başlandı. Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın Ankara'da yaşadığı evde ölü olarak bulunmuş ve intihar ettiği önce sürülmüştü. Aleyna Çakır'ın arkadaşlarının ve görgü tanıkların anlattıkları sevgilisi Ümit Uygun üzerindeki şüpheleri arttırdı. Canlı yayına telefonla bağlanan Ümit'in eski sevgilisinin anlattıkları ise adeta kan dondurdu. 16 yaşında Ümit'in yanına kaçan genç kız, şantaj ve tehditle zorla gece kulüplerinde çalıştırıldığını ve ölümle tehdit edildiğini anlattı. Bir başka görgü tanığının Aleyna ile ilgili anlattıkları ise herkesi dehşete düşürdü. İşte Müge Anlı'daki Aleyna Çakır olayıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 14:57
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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili kan donduran detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Benim elime düşen kurtulamaz’

Yakın çevresi tarafından Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, 3 Haziran'da Ankara'da yaşadığı evinde asılı olarak bulunmuştu. Ailesi Aleyna'nın intihar ettiğine inanmazken sevgilisi Ümit'in şüpheli olabileceğini bildirmişti. Ümit Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aleyna Çakır'ın öldürülmüş olabileceği şüphesi daha da arttı.

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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili kan donduran detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Benim elime düşen kurtulamaz’

OKUMAYA KARAR VERMİŞTİ

Dünkü canlı yayına bağlanan görgü tanıklarının anlattıklarının ardından bugün yeni açıklamalar gelmeye devam etti. Aleyna ile bir dönem aynı gece kulübünde çalışan arkadaşı, Aleyna'nın ailesini korumak için çevresindeki herkese Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalıştığını söylediğini belirtti. Çalıştığı yerden ayrılmasının ardından Aleyna ile bir mekanda karşılaştığını söyleyen genç kız, Aleyna'nın işten ayrılmaya çalıştığını ve okumaya karar verdiğini söyledi.

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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili kan donduran detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Benim elime düşen kurtulamaz’

'BENİM ELİME DÜŞEN KURTULAMAZ'

Aleyna'nın ölümünün ardından Ümit .uygun ile karşılaşan genç kadın, Ümit'in kendisini ve diğer iş arkadaşlarını tehdit ettiğini belirtti. 'Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm' diyen Ümit'in 'Benim elime düşen bir daha kurtulamaz' dediğini söyledi.

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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili kan donduran detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Benim elime düşen kurtulamaz’

'BU KIZI ARTIK ÖLDÜRECEĞİM'

Ümit Uygun'un eski iş arkadaşı, yayına bağlanarak Aleyna'yı en son ölümünden bir gün önce gördüğünü söyledi. Aleyna'yı ilk başta Ümit'in eşi olarak tanıdığını söyleyen genç kız, yan yana her gördüğünde Ümit'in Aleyna'yı tartakladığını söyledi. Aleyna'nın ölümünden bir gün önce ikisini yan yana gördüğünü söyleyen görgü tanığı, Ümit'in çok sinirli bir şekilde eve gittiğini, 'Bu kız benim sınırlarımı çok zorluyor, artık onu öldüreceğim' dediğini belirtti.

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Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili kan donduran detaylar Müge Anlı’da ortaya çıktı! ‘Benim elime düşen kurtulamaz’

Bu konuşmadan bir gün sonra Aleyna'nın öldüğünü öğrendiğini söyleyen genç kız, Aleyna'nın asla intihar ettiğine inanmadıklarını duyduklarından beri Ümit'in onu öldürdüğünü düşündüklerini söyledi.