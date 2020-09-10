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10 Eylül 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Klozete oturdu, kanlar içinde kaldı! Çıkan şey hayrete düşürdü... Klozete oturdu, kanlar içinde kaldı! Çıkan şey hayrete düşürdü...
Tayland'da yaşanan olay pes artık dedirtti. Öyle ki, tuvaletini yapmak için klozete oturann 18 yaşındaki bir genç, ömür boyu unutamayacağı bir olay yaşadı. Klozete oturan 18 yaşındaki genç, birkaç dakika sonra büyük bir acı hissederek yerinden sıçradı. Klozete baktığında ise hayatının şokunu yaşadı. İşte, günün en çok konuşulan görüntüleri...
Giriş Tarihi: 10.09.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 18:20
Akıllara durgunluk veren olay, Tayland'ın başkenti Bangkok'un 20 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Nonthaburi'de gerçekleşti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
18 yaşındaki Siraphop Masukarat adlı genç, tuvaletini yapmak üzere klozete oturduğunda, cinsel organında ani bir acı hissetti.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Korkuyla yerinden fırlayan genç, klozette bir yılan olduğunu gördüğünde ise hayatının şokunu yaşadı. Bir buçuk metre uzunluğundaki yılanın soktuğu genç, kanlar içerisinde kaldı.
Yaralarının tedavi alınması için hemen Bang Yai Hastanesi'ne kaldırılan gence üç dikiş atıldı. Yılan saldırısı nedeniyle herhangi bir bakteri bulaşmaması için antibiyotik tedavisine başlandı.
"YILAN BÜYÜK DEĞİLDİ AMA CANIM ÇOK ACIDI"
Siraphop, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek isterken birkaç dakika sonra ani bir acı hissettim. Klozete baktığımda ise içinde bir yılan olduğunu gördüm.