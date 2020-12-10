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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Adıyaman'da yakalandı! Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi Adıyaman'da yakalandı! Vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi Son dakika haberi... Adıyaman Atatürk Barajı göletinde balıkçılık yapan Yılmaz Alp öyle bir şey yakaladı ki… Alp, "Yakaladığımız en büyük balık budur şu an" dedi. Dev balığı gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için telefonuna sarıldı. Bakın ne yakaladı? Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 12:34
Adıyaman Atatürk Barajı göletinde balıkçılık yapan Yılmaz Alp öyle bir şey yakaladı ki… Alp,
"Yakaladığımız en büyük balık budur şu an" dedi. Gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için telefonuna sarıldı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Alp, yakalamış olduğu
1 metre 30 santim uzunluğundaki turna balığını Hocaömer Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği balıkçı dükkanında sergiledi. "YAKALADIĞIMIZ EN BÜYÜK BALIK"
İlk defa bu kadar büyük bir turna balığıyla karşılaştıklarını dile getiren Yılmaz Alp,
"Daha önceden böyle bir büyük balık yakalamadık, yani yakaladık ama hep küçüklerini yakaladık 2-3 kiloluk. Yakaladığımız en büyük balık budur şu an. Bu turna balığıdır. Fırat'ın en eski balıklarındandır ve çok lezzetli bir balıktır. Uzunluğu 1 metre 30 santim, ağırlık ise 30 kilogramdır. Vatandaşlar gördü mü mutlaka gelip bir fotoğraf çekip gidiyor" diye konuştu.
Büyüklüğü ile dikkatleri üzerine çeken turna balığını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak balığı görüntüledi.
İşte o dev turna balığı...