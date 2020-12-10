A101 10 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu! Aldın Aldın indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste

A101'de perşembe indirimleri başladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ürünleri ilk sayfada duyuruldu. Teknoloji ürünlerinin yanı sıra ev hanımlarını mutlu edecek birçok ürün de bu katalogda yer alıyor. Züccaciye ürünlerine ile elektronik ev aletleri indirimli olarak müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, A101 10 Aralık indirimleri neler? Bu hafta hangi ürünler var? İşte haftanın kampanyalı ürünleri...