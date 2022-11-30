2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura takvimi belli oldu mu? Diyanet 2023 hac fiyatları ne kadar?

2023 HAÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

İslamiyet'te kutsal kabul edilen Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edildiği ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği Hac ibadeti Suudi Arabistan'da gerçekleştirildiği için oranın resmi para birimi olan Riyal cinsinden fiyatlar belirleniyor.

Hac fiyatları her yıl , kişi başı ortalama 20 Bin Riyal ile 40 Bin Riyal arasında değişiklik gösteriyor.