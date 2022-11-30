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2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura takvimi belli oldu mu? Diyanet 2023 hac fiyatları ne kadar?
Hac başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. İslamın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği 2023 hac kura çekim tarihi merak konusu oldu. Müslüman alemi, 2023 hac kurası ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki, "2023 hac kuraları ne zaman çekilecek?", "Diyanet 2023 hac kura takvimi belli oldu mu?" İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:48Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 15:53