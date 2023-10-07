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10 ay önce kayan istinat duvarına akılalmaz önlem! Vatandaş İBB'ye isyan etti: Korkuyoruz
İstanbul Maltepe'de istinat duvarında çökme yaşanan 400 daireli sitenin sakinleri, 10 ay önce, CHP'li İBB'ye haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin aldıkları önlem ise pes dedirtti. Duvarın çökme riskine karşı hasarlı alana kum yığan İBB'ye vatandaşlar tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 07.10.2023 14:43Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 14:43