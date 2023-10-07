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Haberler Galeri 10 ay önce kayan istinat duvarına akılalmaz önlem! Vatandaş İBB'ye isyan etti: Korkuyoruz

10 ay önce kayan istinat duvarına akılalmaz önlem! Vatandaş İBB'ye isyan etti: Korkuyoruz

İstanbul Maltepe'de istinat duvarında çökme yaşanan 400 daireli sitenin sakinleri, 10 ay önce, CHP'li İBB'ye haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin aldıkları önlem ise pes dedirtti. Duvarın çökme riskine karşı hasarlı alana kum yığan İBB'ye vatandaşlar tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 07.10.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 14:43
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10 ay önce kayan istinat duvarına akılalmaz önlem! Vatandaş İBB’ye isyan etti: Korkuyoruz

Şaşkına çeviren olay İstanbul Maltepe yaşandı. Zümrütevler Mahallesi'de bulunan 400 daireli bir sitenin istinat duvarı yaklaşık 10 ay önce kaymaya başladı.

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10 ay önce kayan istinat duvarına akılalmaz önlem! Vatandaş İBB’ye isyan etti: Korkuyoruz

Durumu fark eden site sakinleri hemen İBB ekiplerini aradı. Ancak bölgeye giden ekipler, bir skandala imza attı. Çökme riskine karşı ekipler, istinat duvarının önünü kum ve beton bariyerlerle destek vererek önlem aldı.

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10 ay önce kayan istinat duvarına akılalmaz önlem! Vatandaş İBB’ye isyan etti: Korkuyoruz

Alınan önlemin yetersiz kaldığını belirten çevre sakinleri büyük korku yaşadıklarını anlattı. Bariyer ve kumun kaldırımı kapatmasıyla yolda ilerlemek zorunda kalan yayalar da ikinci tehlike yaşadıklarını vurguladı.

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10 ay önce kayan istinat duvarına akılalmaz önlem! Vatandaş İBB’ye isyan etti: Korkuyoruz

"HİÇ GÜVENLİ DEĞİL…"

Çocuğunu okuldan alan Evin Deniz, "Buradan yürüyoruz hiç de güvenli değil. Çocuklar buradan geçiyor. Nedenini biz de bilmiyoruz yani. Buranın çatladı duvarı. Yapmadılar. Böyle yarım yamalak bıraktılar. Böyle önlem olmaz ki. Trafik sıkışıyor. Arabayla da gelirken burada çok kaza oluyor.

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10 ay önce kayan istinat duvarına akılalmaz önlem! Vatandaş İBB’ye isyan etti: Korkuyoruz

Çocuklar yürürken zorluk çekiyor. Koca çocukları almak zorunda kalıyoruz. Halbuki gelebilirler güvenli olsa. Problem yani. Hep bu yolu kullanıyoruz. 2 tane okul var. Hem ortaokul var hem lise. Bu yüzden küçük oğlumu servise vermek zorunda kaldım. Çünkü yürüyemiyorum bu yoldan" diyerek dert yandı.