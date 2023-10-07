10 ay önce kayan istinat duvarına akılalmaz önlem! Vatandaş İBB’ye isyan etti: Korkuyoruz

"HİÇ GÜVENLİ DEĞİL…"

Çocuğunu okuldan alan Evin Deniz, "Buradan yürüyoruz hiç de güvenli değil. Çocuklar buradan geçiyor. Nedenini biz de bilmiyoruz yani. Buranın çatladı duvarı. Yapmadılar. Böyle yarım yamalak bıraktılar. Böyle önlem olmaz ki. Trafik sıkışıyor. Arabayla da gelirken burada çok kaza oluyor.

