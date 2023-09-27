Androdi 14 güncellemesi alacak telefon modelleri! Adroid 14 alacak Samsung, Google, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme OnePlus, Sony, Redmi, modelleri tam liste

Dünyanın önde gelen markaları Android işletim sistemine sahip en yeni modellerinin tanıtımı gerçekleştirmeye devam ediyor. Tanırımı yapılan yeni cihazların Android 14 işletim sistemi ile gelmesi veya akabinde yayınlanması beklenen güncellemeyi alması bekleniyor. Söz konusu güncellemeyi en yeni cihazlar alırken bazı cihazlar da listeden sonsuza dek siliyor ve firma güncelleme desteğine son veriyor.