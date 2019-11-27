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2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?

Steam'de indirime giren oyunlar hangileri? Oyun severlerin merakla beklediği Steam indirimleri başladı. Steam sonbahar indirimi 2019 yılında da en çok araştırılan konulardan birisi. Oyun dünyasının lider platformu Steam'de yılın çeşitli dönemlerinde oyun fiyatlarında büyük indirimler yapılıyor. Klasik haline gelen Steam sonbahar indirimleri döneminde de birçok oyun yüzde 80'a varan indirime girdi. PUBG, NBA 2K20, The Witcher, GTA 5 gibi oyunlarda büyük indirimler göze çarpıyor. İşte, Steam'de indirime giren oyunlar listesi…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 00:38 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 00:42
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2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?
2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?

2019 Steam sonbahar indirimleri sonrası Steam'de indirime giren oyunlar hangileri? Merakla beklenen Steam indirimleri başladı! Oyun oynamayı seven kişiler siteye hücum etti ve indirimde olan oyunları satın almaya başladı. Birçok oyunda yapılan büyük fırsatlar dikkat çekiyor. Özellikle strateji oyunlarında büyük bir indirim söz konusu. Türkiye'deki en popüler oyunlardan olan PUBG, GTA 5, FM 2020 gibi oyunlarda da yüzde 50'ye varan indirimler var. İşte, Steam'de indirime giren oyunlar!

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2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?
2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?

GTA 5: 84,50 TL

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2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?
2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?

GTA 5: 84,50 TL

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2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?
2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?

PUBG: 43,50 TL

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2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?
2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?

PUBG: 43,50 TL