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2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?
Steam'de indirime giren oyunlar hangileri? Oyun severlerin merakla beklediği Steam indirimleri başladı. Steam sonbahar indirimi 2019 yılında da en çok araştırılan konulardan birisi. Oyun dünyasının lider platformu Steam'de yılın çeşitli dönemlerinde oyun fiyatlarında büyük indirimler yapılıyor. Klasik haline gelen Steam sonbahar indirimleri döneminde de birçok oyun yüzde 80'a varan indirime girdi. PUBG, NBA 2K20, The Witcher, GTA 5 gibi oyunlarda büyük indirimler göze çarpıyor. İşte, Steam'de indirime giren oyunlar listesi…
Giriş Tarihi: 27.11.2019 00:38 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 00:42
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2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?
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2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?
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2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?
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2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?
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- 20
2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?