2019 Steam sonbahar indirimi başladı! Steam’de indirime giren oyunlar hangileri?

2019 Steam sonbahar indirimleri sonrası Steam'de indirime giren oyunlar hangileri? Merakla beklenen Steam indirimleri başladı! Oyun oynamayı seven kişiler siteye hücum etti ve indirimde olan oyunları satın almaya başladı. Birçok oyunda yapılan büyük fırsatlar dikkat çekiyor. Özellikle strateji oyunlarında büyük bir indirim söz konusu. Türkiye'deki en popüler oyunlardan olan PUBG, GTA 5, FM 2020 gibi oyunlarda da yüzde 50'ye varan indirimler var. İşte, Steam'de indirime giren oyunlar!