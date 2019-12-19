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Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile Galatasaray arasından oynanan karşılaşmaya maçın sonunda yaşanan olaylar damga vurmuştu. Soyunma odası tünelinde başlayan ardından sahanın içerisine yaşanan olaylarda Muslera'nın Tuzlasporlu Gökhan Çıra'yı yumrukladığı iddia edilmişti. TFF temsilcisinin maç sonunda yaşanan olaylarla ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:18
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Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!
Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!

Maçta görevli TFF temsilcileri Celalettin Yavuz ve Durmuş Cansever'in müsabaka raporları TFF'ye ulaştı.

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Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!
Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!

MUSLERA'NIN DURUMU NETLEŞTİ
Raporlar, en çok merak edilen isim olan Galatasaray kalecisi Muslera'nın durumunu da netleştirdi.

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Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!
Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELEMEDE
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki olayların ani gelişmesi nedeniyle temsilci raporlarını yeterli görmeyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluşa başvurarak maç sonrası yaşananlarla ilgili tüm kamera görüntülerini talep etti.

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Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!
Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!

HEPSİ DOSYADA
TFF Hukuk Müşavirliği, Tuzlaspor ve Galatasaraylı futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerinin karşılaşma sonrası verdiği röportajları ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları da incelemeye alıp, dosyaya koydu.

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Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!
Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!

TEMSİLCİ RAPORUNDA YUMRUK EYLEMİ YOK
Muslera'nın Tuzlasporlu futbolculardan Gökhan Çıra'ya önce sözle ardından fiziki saldırıda bulunduğu iddia edilmesine karşılık, temsilci raporlarında böyle bir eylemin yer almadığı belirtildi.