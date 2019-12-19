Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile Galatasaray arasından oynanan karşılaşmaya maçın sonunda yaşanan olaylar damga vurmuştu. Soyunma odası tünelinde başlayan ardından sahanın içerisine yaşanan olaylarda Muslera'nın Tuzlasporlu Gökhan Çıra'yı yumrukladığı iddia edilmişti. TFF temsilcisinin maç sonunda yaşanan olaylarla ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:16Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:18
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Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!
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Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!
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Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!
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Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!
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Tuzlaspor-Galatasaray maçının temsilci raporu ortaya çıktı!