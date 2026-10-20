Topun bir bölgeden diğerine taşınması, oyunun yönünün değiştirilmesi ve hücum oyuncularının doğru zamanda topla buluşturulması konusunda sıkıntılar yaşandı. Orkun, yalnızca pas dağıtan bir orta saha oyuncusu değil. Oyunu okuyan, gerektiğinde tempoyu yükselten, gerektiğinde topu ayağında tutarak takımını rahatlatan bir futbolcu. Baskı altında sorumluluk alması, oyunun yönünü değiştirmesi ve hücum hattını beslemesi onu, Beşiktaş için özel bir oyuncu hâline getiriyor. Üstelik kaptanlık sorumluluğu da bu rolü daha anlamlı kılıyor. Miretti'nin teknik kapasitesi ve bireysel yetenekleri elbette tartışılmaz. Ancak Orkun'un oyun zekâsını, tempo kontrolünü ve liderlik özelliklerini aynı şekilde sahaya yansıtmak kolay değil. Mesele bir oyuncunun diğerinden daha yetenekli olup olmaması da değil. Mesele, takımın ihtiyaç duyduğu rolü kimin ne ölçüde karşılayabildiği.

Beşiktaş gibi şampiyonluk hedefleyen bir takımın, böylesine zorlu bir deplasmanda bulduğu fırsatları daha iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Ayrıca Vlahovic rahatsızdı, güçsüzdü. Avrupa'da onun yerine oynayan Oh, iki gol attı ve çok iyiydi. Bu karşılaşmada da Vlahovic'in yerine Oh ilk 11'de olmalıydı. Sezonun ilk sekiz haftasında gelen üç mağlubiyet, elbette şampiyonluk iddiasındaki bir takım için üzerinde durulması gereken bir tablo. Ancak sezonun bu aşamasında her şeyin bittiğini söylemek de doğru değil. Sonuç olarak Beşiktaş, Trabzon'da yalnızca 3 puan kaybetmedi; Orkun'un değerini bir kez daha gördü.

SAHANIN EN İYİSİ CİHAN AYDIN (AHMET ÇAKAR) Dün gece özellikle ilk yarısı mükemmel bir maç izledik ve Trabzonspor, evinde Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da rahat yenmesini bildi. İkinci yarıya baktığımızda skor daha da farklı olabilirdi. Oyuna Beşiktaş çok iyi başlasa da Trabzonspor, Beşiktaş defansının arkasında çok pozisyon buldu. Özellikle Aral ve Muçi ile iyi organize oldular. Salah, ilk yarıda belki gol pozisyonlarının içinde değil ama hazırlık anlamında tüm pozisyonların içinde. Derken Trabzonspor'un golü geldi.