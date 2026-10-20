Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanışında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı Ozan Tufan ve Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Galatasaray galibiyetinin ardından bir diğer dev maçı da kayıpsız geçen bordo-mavililer, şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Karşılaşmanın ardından usta spor yazarları, Thomas Reis'in taktik başarısından Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano'nun tercihlerine kadar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanışında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Galatasaray galibiyetinin ardından bir diğer dev maçı da kayıpsız geçen bordo-mavililer zirve yarışında gövde gösterisi yaparken, spor basınının usta kalemleri dev derbiyi köşelerine taşıdı.
MUHAMMED SALAH TAM BİR FENOMEN (İSKENDER GÜNEN)
Galatasaray maçından sonra Trabzonspor, Beşiktaş'ı da geçme başarısı gösterdi. Böylesi kritik mücadele kağıt üzerindeki taktiksel beklentileri doğrularken yüksek tempolu ve nefes kesen bir 90 dakikaya sahne oldu. Thomas Reis geldikten sonra Trabzonspor'un oyun kurgusunun değiştiğini gözlemledik. Onuachu'nun yerine Franculino'ya şans verdikten sonra kenardan geliştirilen ataklarda orta yapmak yerine ikili oyunlar tercih edilerek pozisyonlar üretmeye çalışan bir Trabzonspor var. Oyunun ilk 20 dakikalık bölümünde Beşiktaş topa daha fazla sahip oldu. Orta alanda üstünlüğü aldı. İki kenardan geliştirdiği ataklarda girdiği gol pozisyonlarında Onana öne çıkan isimdi.
Trabzonspor'un böylesi maçlarda en büyük silahı, karşı atak başarısı... Muçi ile gelişen atakta Ozan'la Trabzonspor 1-0 öne geçti. İlk yarıda her iki takımın da girdiği pozisyon var. Özellikle Franculino ikinci golü atabilse Trabzonspor soyunma odasına daha rahat gidebilirdi. İkinci yarıda ise Beşiktaş bütün riskleri alınca arkada büyük boşluklar bıraktı. Eğer Trabzonspor final paslarını daha iyi değerlendirebilse maç daha erken bitebilirdi. Savunma Onana ile birlikte kusursuz bir performansa imza attı. Özellikle Nwaiwu savunmanın en iyisi olarak öne çıktı. Salah ile gelen ikinci gol ve büyük maçta alınan 3 puan Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğunu ortaya çıkardı. Salah her maçta kalitesini ortaya koyarak takıma büyük katkı yapan bir fenomen.
HAKEM ZORLUĞUN ALTINDAN KALKTI (MUSTAFA ÇULCU)
Süper Lig'in en formda iki takımının maçında tam bir taktik savaşı, disiplinli oyun, korakor mücadele, karşılıklı pozisyonlar ve tempo vardı. Beşiktaş geriden pas oyunu ile ataklar geliştirdi. Cerny ile ilk dakikalarda etkili olunca Aral-Cabral iş birliği ile o bölgeyi çabuk kapattılar. Trabzonspor seyircisinin desteği ile daha coşkuluydu. Salah'ın liderliğinde ne yaptığını, ne istediğini, ne oynadığını bilen güçlü bir takım olarak her iki kanattan çok etkili oldu. Nwaiwu, Vlahovic'i iyi kontrol etti. Onana çok iyi günündeydi. Orkun'un yokluğu çok fark ediliyor. Trabzonspor disiplinliydi ve hiç kopmadı. Hücumda biraz daha becerikli olsa skor farkı daha erken gelirdi. Savunmada kötü olan Beşiktaş dakikalar ilerledikçe doğaçlama oyuna döndü. Trabzonspor etkili ve keyif veren futboluyla galibiyeti hak etti.
Cihan Aydın atletizmi yüksek bir hakem. 14'te Beşiktaş penaltı bekledi, top Nwaiwu'nun koluna gelse bile destek kol penaltı olmaz, devam kararı doğruydu. 31'de kornerden gelen top önde Savic'in kafasından sekerek arkada kısa mesafede bulunan Agbadou'nun yüz-alın bölgesinden, yani kafasından sağ koluna geliyor, penaltı yok devam kararı doğru. Miretti ve Fabinho'ya rakiplerine kontrolsüz hareketlerinden dolayı çıkan sarılar doğru. 53'te çevre kontrolünü iyi yapmayınca Beşiktaş'ın avantajını kesti. Bu tür müsabakaları yönetmek zordur. Bu futbol ikliminde Cihan Aydın bu zorluğun altından başarıyla kalktı. Bravo…