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Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanışında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı Ozan Tufan ve Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Galatasaray galibiyetinin ardından bir diğer dev maçı da kayıpsız geçen bordo-mavililer, şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Karşılaşmanın ardından usta spor yazarları, Thomas Reis'in taktik başarısından Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano'nun tercihlerine kadar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 1

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanışında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Galatasaray galibiyetinin ardından bir diğer dev maçı da kayıpsız geçen bordo-mavililer zirve yarışında gövde gösterisi yaparken, spor basınının usta kalemleri dev derbiyi köşelerine taşıdı.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 2

MUHAMMED SALAH TAM BİR FENOMEN (İSKENDER GÜNEN)

Galatasaray maçından sonra Trabzonspor, Beşiktaş'ı da geçme başarısı gösterdi. Böylesi kritik mücadele kağıt üzerindeki taktiksel beklentileri doğrularken yüksek tempolu ve nefes kesen bir 90 dakikaya sahne oldu. Thomas Reis geldikten sonra Trabzonspor'un oyun kurgusunun değiştiğini gözlemledik. Onuachu'nun yerine Franculino'ya şans verdikten sonra kenardan geliştirilen ataklarda orta yapmak yerine ikili oyunlar tercih edilerek pozisyonlar üretmeye çalışan bir Trabzonspor var. Oyunun ilk 20 dakikalık bölümünde Beşiktaş topa daha fazla sahip oldu. Orta alanda üstünlüğü aldı. İki kenardan geliştirdiği ataklarda girdiği gol pozisyonlarında Onana öne çıkan isimdi.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 3

Trabzonspor'un böylesi maçlarda en büyük silahı, karşı atak başarısı... Muçi ile gelişen atakta Ozan'la Trabzonspor 1-0 öne geçti. İlk yarıda her iki takımın da girdiği pozisyon var. Özellikle Franculino ikinci golü atabilse Trabzonspor soyunma odasına daha rahat gidebilirdi. İkinci yarıda ise Beşiktaş bütün riskleri alınca arkada büyük boşluklar bıraktı. Eğer Trabzonspor final paslarını daha iyi değerlendirebilse maç daha erken bitebilirdi. Savunma Onana ile birlikte kusursuz bir performansa imza attı. Özellikle Nwaiwu savunmanın en iyisi olarak öne çıktı. Salah ile gelen ikinci gol ve büyük maçta alınan 3 puan Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğunu ortaya çıkardı. Salah her maçta kalitesini ortaya koyarak takıma büyük katkı yapan bir fenomen.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 4

HAKEM ZORLUĞUN ALTINDAN KALKTI (MUSTAFA ÇULCU)

Süper Lig'in en formda iki takımının maçında tam bir taktik savaşı, disiplinli oyun, korakor mücadele, karşılıklı pozisyonlar ve tempo vardı. Beşiktaş geriden pas oyunu ile ataklar geliştirdi. Cerny ile ilk dakikalarda etkili olunca Aral-Cabral iş birliği ile o bölgeyi çabuk kapattılar. Trabzonspor seyircisinin desteği ile daha coşkuluydu. Salah'ın liderliğinde ne yaptığını, ne istediğini, ne oynadığını bilen güçlü bir takım olarak her iki kanattan çok etkili oldu. Nwaiwu, Vlahovic'i iyi kontrol etti. Onana çok iyi günündeydi. Orkun'un yokluğu çok fark ediliyor. Trabzonspor disiplinliydi ve hiç kopmadı. Hücumda biraz daha becerikli olsa skor farkı daha erken gelirdi. Savunmada kötü olan Beşiktaş dakikalar ilerledikçe doğaçlama oyuna döndü. Trabzonspor etkili ve keyif veren futboluyla galibiyeti hak etti.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 5

Cihan Aydın atletizmi yüksek bir hakem. 14'te Beşiktaş penaltı bekledi, top Nwaiwu'nun koluna gelse bile destek kol penaltı olmaz, devam kararı doğruydu. 31'de kornerden gelen top önde Savic'in kafasından sekerek arkada kısa mesafede bulunan Agbadou'nun yüz-alın bölgesinden, yani kafasından sağ koluna geliyor, penaltı yok devam kararı doğru. Miretti ve Fabinho'ya rakiplerine kontrolsüz hareketlerinden dolayı çıkan sarılar doğru. 53'te çevre kontrolünü iyi yapmayınca Beşiktaş'ın avantajını kesti. Bu tür müsabakaları yönetmek zordur. Bu futbol ikliminde Cihan Aydın bu zorluğun altından başarıyla kalktı. Bravo…

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 6

YENİLGİNİN SORUMLUSU ITALIANO (ÖMER ÜRÜNDÜL)

Haftanın çok önemli maçında Trabzonspor, hak ederek 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş oyunu domine ederek maça başladı. Rakibi tehdit eden ataklar gelişti, çok net olmasa da üç pozisyonu vardı. 21'de Trabzon ilk hücum girişiminde Ozan ile golü buldu. Bundan sonra oyunun bütün direksiyonu Trabzon'a geçti. İkinci devrede Trabzon beklediğim gibi rakibin de gücünü bilerek 10 kişi ile topun arkasına geçip alan daraltan bir savunma uyguladı. Beşiktaş, oyunu karşı alana yıkıyor, sürekli denemeler yapıyor ama üretemiyordu. Bütün riskleri aldıkları bir ortamda da Trabzon ikinci golü buldu. İyice rahatlayarak maçı kazandı.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 7

Trabzon'a genel baktığımda zaten her zaman söylüyoruz; çok iyi bir kaleciye sahip, dün gece de bunu belgeledi. Pina ve Franculino çok faydalı oynadılar ama sahanın yıldızı Nwaiwu oldu. Salah da dinlene dinlene özelliklerini sahaya yansıttı. Gelelim Beşiktaş'a… Dün geceki yenilginin bir numaralı sorumlusu teknik direktör İtaliano'dur. Beşiktaş, Vlahovic ile 90 dakikayı 10 kişi oynadı. Vlahovic önemli santrfor onu herkes biliyor, ben de biliyorum… Ama fizik olarak kadrodaki en gerideki isim. Üstelik de hafta arası hastalandı ve idman yapamadı. Daha da önemlisi Oh, Almanya'da sahanın yıldızıydı. İtaliano üretemeyen takımını bekledi bekledi, 2. gol sonrası hamlelere başladı, ama iş işten geçmişti. Hatta ben İtaliano'nun yerinde olsam yine Almanya'da çok iyi oynayan Ndidi ile başlardım. Futbol ilginç bir oyun… Beşiktaş ve İtaliano'yu hepimiz göklere çıkarıyoruz ama ligde 3 mağlubiyet…

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 8

DERBİNİN REİS'İ TRABZONSPOR (FATİH DOĞAN)

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in Beşiktaş ve meslektaşı Italiano karşısındaki 'topu rakibe bırakan ve geçiş oyununu öne alan stratejisi' derbi zaferini getirdi. 2-0 yenilen Beşiktaş'ın temel sorunu yalnızca ilk 18 dakikada 3 net pozisyon bulup harcaması değildi. Siyah-beyazlılarda oyun aklı kadar reaksiyon gücü ve saha içi hırs da eksikti. Asıl problem; Ozan Tufan'ın 21. dakikada attığı golle Trabzonspor öne geçtiğinde Beşiktaş kulübesinden reaksiyon bekleniyordu.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 9

Ancak İtalyan teknik adam, oyunun değişen ihtiyaçlarına müdahale etmekte geç kaldı. Orta sahadaki direnç ve hücumdaki etkisizlik ortadayken hamlelerin daha erken gelmesi gerekiyordu. Orkun Kökçü'nün yokluğu tam burada hissedildi. Orkun yalnızca pas dağıtan, oyunun yönünü değiştiren bir orta saha değil; baskıyı başlatan, ikili mücadeleye giren ve takım arkadaşlarını ateşleyen bir karakter. Trabzonspor 63'te Ozan'ı çıkarıp Folcarelli'yi alırken Beşiktaş'ın ilk hamlesi 77'de Cerny'nin yerine Oh'u oyuna sokmak oldu. Üstelik bu değişiklik, Salah'ın 71'de farkı ikiye çıkarmasından sonra geldi. Trabzonspor daha az topla daha etkili oynadı. Zafer, Trabzonspor ve Thomas Reis'in olurken çıkarılacak dersler İtaliano'ya kaldı.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 10

OH İLE BAŞLAMALIYDI (MURAT ÖZBOSTAN)

Trabzon deplasmanında alınan mağlubiyet, Beşiktaş için yalnızca kaybedilmiş üç puandan ibaret değildi. Bu karşılaşma, oyun planında Orkun Kökçü'nün ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Çünkü bazı oyuncuların eksikliği sadece kadroda hissedilmez; takımın oyununda, temposunda ve sahadaki karakterinde kendini gösterir. Beşiktaş orta sahası topa sahip olsa bile oyuna hükmedemedi. Paslar vardı ama yön yoktu, mücadele vardı ama organizasyon eksikti. Takım, oyunun temposunu belirlemekte zorlandı; hücumla savunma arasındaki bağlantı zayıfladı.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 11

Topun bir bölgeden diğerine taşınması, oyunun yönünün değiştirilmesi ve hücum oyuncularının doğru zamanda topla buluşturulması konusunda sıkıntılar yaşandı. Orkun, yalnızca pas dağıtan bir orta saha oyuncusu değil. Oyunu okuyan, gerektiğinde tempoyu yükselten, gerektiğinde topu ayağında tutarak takımını rahatlatan bir futbolcu. Baskı altında sorumluluk alması, oyunun yönünü değiştirmesi ve hücum hattını beslemesi onu, Beşiktaş için özel bir oyuncu hâline getiriyor. Üstelik kaptanlık sorumluluğu da bu rolü daha anlamlı kılıyor. Miretti'nin teknik kapasitesi ve bireysel yetenekleri elbette tartışılmaz. Ancak Orkun'un oyun zekâsını, tempo kontrolünü ve liderlik özelliklerini aynı şekilde sahaya yansıtmak kolay değil. Mesele bir oyuncunun diğerinden daha yetenekli olup olmaması da değil. Mesele, takımın ihtiyaç duyduğu rolü kimin ne ölçüde karşılayabildiği.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 12

Beşiktaş gibi şampiyonluk hedefleyen bir takımın, böylesine zorlu bir deplasmanda bulduğu fırsatları daha iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Ayrıca Vlahovic rahatsızdı, güçsüzdü. Avrupa'da onun yerine oynayan Oh, iki gol attı ve çok iyiydi. Bu karşılaşmada da Vlahovic'in yerine Oh ilk 11'de olmalıydı. Sezonun ilk sekiz haftasında gelen üç mağlubiyet, elbette şampiyonluk iddiasındaki bir takım için üzerinde durulması gereken bir tablo. Ancak sezonun bu aşamasında her şeyin bittiğini söylemek de doğru değil. Sonuç olarak Beşiktaş, Trabzon'da yalnızca 3 puan kaybetmedi; Orkun'un değerini bir kez daha gördü.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 13

SAHANIN EN İYİSİ CİHAN AYDIN (AHMET ÇAKAR)

Dün gece özellikle ilk yarısı mükemmel bir maç izledik ve Trabzonspor, evinde Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ı da rahat yenmesini bildi. İkinci yarıya baktığımızda skor daha da farklı olabilirdi. Oyuna Beşiktaş çok iyi başlasa da Trabzonspor, Beşiktaş defansının arkasında çok pozisyon buldu. Özellikle Aral ve Muçi ile iyi organize oldular. Salah, ilk yarıda belki gol pozisyonlarının içinde değil ama hazırlık anlamında tüm pozisyonların içinde. Derken Trabzonspor'un golü geldi.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 14

Ozan Tufan, Nübel'den dönen topu tamamladı ve Trabzonspor bu devreyi önde kapadı. Aslında bu devreyi Trabzonspor farklı da kazanabilirdi ama ilk yarının son dakikasında Murillo'nun vuruşu direk değil de gol olsa belki de berabere biterdi. Beşiktaş tartışmasız Orkun'u aradı. Vlahovic sahada yok. Trossard ve Cerny çok etkisizler. Bir de üstelik Beşiktaş defansı önde yakalandığında arkalarına atılan top ya gol oldu ya da büyük pozisyon oldu. Mesela Trabzonspor'un ikinci golüne bakalım. Dju, Salih'in arkasından gelip önüne geçti, Salah'ın önüne bıraktı, o da tamamladı.
Beşiktaş için deplasman karnesi özellikle Süper Lig'de çok kötü ama maçın belki de en iyisi hakem Cihan Aydın'dı. Maç kolay, oyuncular iyi niyetli ama o da kusursuza yakın maç yönetti.

Trabzonspor – Beşiktaş maçı sonrası hedef tahtasına o isim kondu 15
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