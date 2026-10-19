Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından kulüp tarihine geçti. Alman çalıştırıcı, bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk 3 Süper Lig maçını kazanarak bu başarıya ulaşan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis tarihi bir başarıya imza attı. Bordo-mavili ekibin başında ligde çıktığı ilk 3 karşılaşmayı da kazanan Alman teknik adam, kulüp tarihinde bunu başaran ilk yabancı çalıştırıcı olarak kayıtlara geçti.

Thomas Reis (AA) REİS'İN İLK 3 MAÇ KARNESİ Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta rakiplerine puan vermedi. Bordo-mavililer, Alman teknik adamın yönetiminde Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Thomas Reis'in Süper Lig'deki ilk 3 maçının sonuçları: Trabzonspor 4-0 Galatasaray Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Karadeniz temsilcisi, bu 3 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde gol görmedi. Böylece Reis, hem 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı hem de takımının savunma performansıyla dikkati çekti.