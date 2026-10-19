Trabzonspor'da Thomas Reis tarihe geçti! Beşiktaş galibiyetiyle bir ilke imza attı
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından kulüp tarihine geçti. Alman çalıştırıcı, bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk 3 Süper Lig maçını kazanarak bu başarıya ulaşan ilk yabancı teknik direktör oldu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis tarihi bir başarıya imza attı. Bordo-mavili ekibin başında ligde çıktığı ilk 3 karşılaşmayı da kazanan Alman teknik adam, kulüp tarihinde bunu başaran ilk yabancı çalıştırıcı olarak kayıtlara geçti.
REİS'İN İLK 3 MAÇ KARNESİ
Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta rakiplerine puan vermedi. Bordo-mavililer, Alman teknik adamın yönetiminde Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.
Thomas Reis'in Süper Lig'deki ilk 3 maçının sonuçları:
Trabzonspor 4-0 Galatasaray
Samsunspor 0-3 Trabzonspor
Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
Karadeniz temsilcisi, bu 3 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırırken kalesinde gol görmedi. Böylece Reis, hem 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı hem de takımının savunma performansıyla dikkati çekti.
YABANCI TEKNİK DİREKTÖRLER ARASINDA BİR İLK
Trabzonspor tarihinde daha önce Jürgen Sundermann, Werner Biskup, Urbain Braems, Georges Leekens, Gordon Milne, Hans Peter Briegel, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Hugo Broos, Şota Arveladze ve Eddie Newton gibi birçok yabancı teknik direktör görev yaptı.
Ancak bu isimlerin hiçbiri bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk 3 Süper Lig karşılaşmasının tamamını kazanamadı. Thomas Reis, Beşiktaş galibiyetiyle bu başarıyı elde eden ilk yabancı teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti.