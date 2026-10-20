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Lille – Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Keskin nişancılar çatılarda nöbette

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Fransa ekibi Lille'e konuk olacak. Fransa'da yaşanan sokak olaylarının ardından karşılaşma öncesi güvenlik endişeleri artarken, Fransız makamlarının alarma geçtiği belirtildi. Zorlu mücadele öncesinde güvenlik önlemlerinin iki katına çıkarıldığı öne sürüldü. Öte yandan sarı-kırmızılı kafilenin konaklayacağı otelin çatısına keskin nişancıların konuşlandırıldığı, 250 özel eğitimli asker ile 1000 kişilik güvenlik gücünün Galatasaray kafilesinin güvenliğini sağlamak üzere görevlendirildiği iddia edildi.

Lille – Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Keskin nişancılar çatılarda nöbette 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak. Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

Lille – Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Keskin nişancılar çatılarda nöbette 2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray, sonraki maçta da İspanya devi Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup oldu.

Bu sezon organizasyondaki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Betis'e iç sahada 3-2 mağlup olan Lille ise sonraki haftada İngiltere ekibi Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi.

Her iki takım da yarın (21 Ekim Çarşamba) ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Lille – Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Keskin nişancılar çatılarda nöbette 3

OSIMHEN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, ilk kez resmi bir maçta eski takımına karşı forma giyecek. Nijeryalı santrfor, Lille kariyerinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.

Lille – Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Keskin nişancılar çatılarda nöbette 4

LİLLE'DE TANIDIK İSİMLER

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal forma giyiyor. Berke Özer, bu sezon 6'sı Ligue 1 ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 kez kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 10 kez de gol yedi.

Başar Önal ise sezon başından beri ligde 4 ve Avrupa'da da 1 maça çıktı.

Lille – Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Keskin nişancılar çatılarda nöbette 5

ÖZEL EĞİTİMLİ ASKERLER KORUYACAK

Karşılaşma için bugün Fransa'ya hareket edecek olan Galatasaray kafilesi üst düzey önlemlerle korunacak. Bölgede güvenlik önlemlerinin iki kata çıkarıldığı belirtildi.

Lille – Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Keskin nişancılar çatılarda nöbette 6

İŞTE OTEL ÇEVRESİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

Sarı-kırmızılıların kalacağı otel ve çevresinde alınacak önlemler ortaya çıktı.

Fransız basının iddiasına göre otelin çatısında 6 adet keskin nişancı, 250 özel eğitimli asker ve bin kişilik Ulusal Jandarma ve muhafız Galatasaray'ı koruyacak.

Lille – Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Keskin nişancılar çatılarda nöbette 7

GALATASARAY ÖNLEM İSTEMİŞTİ

Fransa'daki olayların yoğun olarak yaşandığı yerlerden biri olan Lille'de 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Galatasaray da takım ve taraftarları için UEFA'dan ek güvenlik önlemleri istemişti.

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile de iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin artırılmasını talep etmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bu hafta Fransa'da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının, Lille-Galatasaray karşılaşması da dahil olmak üzere planlandığı gibi gerçekleştirileceğini doğrulamıştı.

Lille – Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Keskin nişancılar çatılarda nöbette 8

FRANSA'DAKİ EYLEMLER

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Lille – Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Keskin nişancılar çatılarda nöbette 9

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki bir turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde, iş yeri zarar gören esnaf ise hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Lille – Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Keskin nişancılar çatılarda nöbette 10

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

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