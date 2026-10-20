Lille – Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Keskin nişancılar çatılarda nöbette
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Fransa ekibi Lille'e konuk olacak. Fransa'da yaşanan sokak olaylarının ardından karşılaşma öncesi güvenlik endişeleri artarken, Fransız makamlarının alarma geçtiği belirtildi. Zorlu mücadele öncesinde güvenlik önlemlerinin iki katına çıkarıldığı öne sürüldü. Öte yandan sarı-kırmızılı kafilenin konaklayacağı otelin çatısına keskin nişancıların konuşlandırıldığı, 250 özel eğitimli asker ile 1000 kişilik güvenlik gücünün Galatasaray kafilesinin güvenliğini sağlamak üzere görevlendirildiği iddia edildi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında yarın deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşılaşacak. Villeneuve d'Ascq'ta bulunan Pierre Mauroy Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray, sonraki maçta da İspanya devi Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup oldu.
Bu sezon organizasyondaki ilk maçında İspanya temsilcisi Real Betis'e iç sahada 3-2 mağlup olan Lille ise sonraki haftada İngiltere ekibi Arsenal'e deplasmanda 3-0 yenildi.
Her iki takım da yarın (21 Ekim Çarşamba) ilk puan veya puanlarını almak için sahaya çıkacak.
OSIMHEN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, ilk kez resmi bir maçta eski takımına karşı forma giyecek. Nijeryalı santrfor, Lille kariyerinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.
LİLLE'DE TANIDIK İSİMLER
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal forma giyiyor. Berke Özer, bu sezon 6'sı Ligue 1 ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 kez kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 10 kez de gol yedi.
Başar Önal ise sezon başından beri ligde 4 ve Avrupa'da da 1 maça çıktı.
ÖZEL EĞİTİMLİ ASKERLER KORUYACAK
Karşılaşma için bugün Fransa'ya hareket edecek olan Galatasaray kafilesi üst düzey önlemlerle korunacak. Bölgede güvenlik önlemlerinin iki kata çıkarıldığı belirtildi.