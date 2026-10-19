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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a olay gönderme! Salah'ın olduğu videoda çarpıcı paylaşım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor'dan Beşiktaş'a olay gönderme! Salah'ın olduğu videoda çarpıcı paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ezeli rakibi Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadelede Trabzonspor, Ozan Tufan ve Salah’ın attığı gollerle Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor, sosyal medya hesabından videonun içinde Salah'ın da bulunduğu göndermeli paylaşımda bulundu.

Süper Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-mavililer, Ozan Tufan ve Salah'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Derbi zaferinin ardından Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a göndermede bulunan bir video yayımladı.

İşte Trabzonspor'un göndermeli paylaşımı...

Trabzonspor, ayrıca Muhammed Salah'ın olduğu satranç temalı bir paylaşım daha yaptı.

İşte bordo-mavili ekibin gönderisi...

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