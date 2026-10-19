Trabzonspor'dan Beşiktaş'a olay gönderme! Salah'ın olduğu videoda çarpıcı paylaşım
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ezeli rakibi Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadelede Trabzonspor, Ozan Tufan ve Salah’ın attığı gollerle Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor, sosyal medya hesabından videonun içinde Salah'ın da bulunduğu göndermeli paylaşımda bulundu.
Süper Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-mavililer, Ozan Tufan ve Salah'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Derbi zaferinin ardından Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a göndermede bulunan bir video yayımladı.
İşte Trabzonspor'un göndermeli paylaşımı...
#̶L̶e̶t̶T̶h̶e̶G̶a̶m̶e̶B̶e̶g̶i̶n̶ #𝐆𝐚𝐦𝐞𝐎𝐯𝐞𝐫 https://t.co/Vg51y37e9j— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 19, 2026
Trabzonspor, ayrıca Muhammed Salah'ın olduğu satranç temalı bir paylaşım daha yaptı.
İşte bordo-mavili ekibin gönderisi...
𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤𝐦𝐚𝐭𝐞 ♟️ https://t.co/zwxx2iKRNc— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 19, 2026