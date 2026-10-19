Trabzonspor'dan Beşiktaş'a olay gönderme! Salah'ın olduğu videoda çarpıcı paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ezeli rakibi Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadelede Trabzonspor, Ozan Tufan ve Salah’ın attığı gollerle Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Trabzonspor, sosyal medya hesabından videonun içinde Salah'ın da bulunduğu göndermeli paylaşımda bulundu.