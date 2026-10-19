Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'dan Trabzonspor yenilgisi sonrası dikkat çeken sözler! Orkun Kökçü itirafı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ezeli rakibi Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadelede Trabzonspor, Ozan Tufan ve Salah’ın attığı gollerle Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ve Salah kaydetti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte İtalyan teknik adamın tüm açıklamaları...
"SONUÇ BUNU YANSITMIYOR"
"Bundan önceki mağlubiyetlerde rahatsız oluyordum, çok sinirleniyordum ama bu maç öyle değildi... Performansımızdan çok memnunum. Andre Onana harika kurtarışlar yaptı. Onlara çok pozisyon vermedik. Çok iyi hazırlandık, Trabzonspor'a zorluk çıkardık ama bazı yerlerde doğru yapamadık. Çalışarak bunları düzeltmeliyiz. Takımdan memnunum ama sonuç bunu yansıtmıyor. Onların evinde pas yaptık, çok fazla topa sahip olduk. Bunları düzeltirsek çok daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum."
"HER PUAN ÇOK ÖNEMLİ"
"Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var. Daha karakterli olmalıyız, son paslar daha iyi olmalı, son vuruşlar daha iyi olmalı. Konsantrasyon daha yüksek olmalı. Evimizde bu çok yüksek ama deplasmanda bunu yapamıyoruz. Puanlar kaybettik... Bunlara çözüm bulunabilir, imkansız değil. Evimizden uzak kalınca sorun var, bunu çözebiliriz. Çalışmamız gerekiyor sadece... Ligde her puan çok önemli. Bunu geliştirmemiz gerekiyor."
"ORKUN'UN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"
"Maçta Trabzonspor'a az pozisyon veriyorduk ve çok fazla pozisyona giriyorduk. Bu yüzden 1-0'da değişiklikler yapmadım. Her zaman değişiklikler yapmak zorunda değilsiniz. İkinci golü yemeseydik, daha farklı olabilirdi. Orkun Kökçü'nün eksikliğini hissettik. Son vuruşlarına, paslarına ve aklına ihtiyaç duyduk. Ancak bu maçtaki performanslardan memnunum. Sadece daha dikkatli olmalıyız. Daha dikkatli olursak, daha iyi işler çıkartabiliriz. Negatif performans görmedim. Çok fazla potansiyelimiz var. Çalışarak bunları geliştirebiliriz."
"DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK"
"Bu goller, savunmanın problemi değil. Yediğimiz golü iç sahada yemezdik. O top taca giderdi, Salah'ın önüne düşmezdi. İç sahada konsantrasyon ve dikkat seviyesi düşmüyor. Taraftardan uzak olduğumuzda bunun bedeli ağır oluyor. Trabzonspor bize çok pozisyon verdi. Andre Onana çok sayıda kurtarış yaptı. Bir maçta pozisyon da bulursunuz, pozisyon da verirsiniz. Deplasman maçlarındaki performansımızı düzeltmemiz lazım. Alanyaspor, Amed SK ve Trabzonspor maçlarından puansız ayrıldık. Daha iyisini yapabilirdik."
"SİNİRLENMEYE BAŞLADIM"
"Çok açık ve dürüst bir insan olduğumu düşünüyorum. Deplasmanlarda dokunuşlar yapmalıyız ve hemen çözüm bulmalıyız. Taraftar olmadığında kazanamamak kabul edilebilir bir şey değil. Büyük takım her yerde, aynı şekilde oynar. Problem var. Karakter problemi oluyor. Son dokunuş problemi oluyor, son paslarda problem oluyor. Karar anında hata yapıyoruz, konsantrasyon problemi oluyor. Oyunu okumakta sıkıntı oluyor. Bu yüzden deplasmanda kaybediyoruz. Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı, yormaya başladı. Buna çözüm bulacağız. Bu soruna çözüm bulması gerekenler, ben ve ekibim. İç sahada başka, deplasmanda başka oyun kabul edilebilir değil."