Vincenzo Italiano (AA)

"SONUÇ BUNU YANSITMIYOR"

"Bundan önceki mağlubiyetlerde rahatsız oluyordum, çok sinirleniyordum ama bu maç öyle değildi... Performansımızdan çok memnunum. Andre Onana harika kurtarışlar yaptı. Onlara çok pozisyon vermedik. Çok iyi hazırlandık, Trabzonspor'a zorluk çıkardık ama bazı yerlerde doğru yapamadık. Çalışarak bunları düzeltmeliyiz. Takımdan memnunum ama sonuç bunu yansıtmıyor. Onların evinde pas yaptık, çok fazla topa sahip olduk. Bunları düzeltirsek çok daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum."

"HER PUAN ÇOK ÖNEMLİ"

"Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var. Daha karakterli olmalıyız, son paslar daha iyi olmalı, son vuruşlar daha iyi olmalı. Konsantrasyon daha yüksek olmalı. Evimizde bu çok yüksek ama deplasmanda bunu yapamıyoruz. Puanlar kaybettik... Bunlara çözüm bulunabilir, imkansız değil. Evimizden uzak kalınca sorun var, bunu çözebiliriz. Çalışmamız gerekiyor sadece... Ligde her puan çok önemli. Bunu geliştirmemiz gerekiyor."