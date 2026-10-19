Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde kazanan bordo-mavililer! Ozan Tufan ve Salah sahne aldı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ezeli rakibi Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadelede Trabzonspor, Ozan Tufan ve Salah’ın attığı gollerle Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçındaki derbide Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Papara Park'ta oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı.
Derbide ilk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk devredeki tek golü 21. dakikada Ozan Tufan kaydetti.
İkinci yarıda Salah, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Mücadele Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu skorun ardından Trabzonspor puanını 16'ya yükseltirken konuk ekip Beşiktaş 15 puanda kaldı.
İLK YARIDAN NOTLAR
10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Olaitan'ın kafa vuruşunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çeldi.
14. dakikada Cerny'in sağ taraftan pasında yakın mesafeden Vlahovic'in şutunda, Nwaiwu yatarak topa müdahale etti.
15. dakikada Miretti'nin ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.
17. dakikada Cerny'in ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Onana iki hamlede meşin yuvarlağı kotrol etti.
21. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sol taraftan Muçi'nin şutunda Ozan Tufan, kaleci Nübel'den dönen topu yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0
28. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda, kaleci Nübel iki hamlede topu kontrol etti.
39. dakikada Muçi'nin pasında sağ çaprazda yakın mesafede kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Franculino'nun şutunda, Nübel tehlikeyi önledi.
42. dakikada Trossard'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana'nın çeldiği topu Murillo tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Trabzonspor savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
43. dakikada Aral Şimşir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, kaleci Nübel yatarak topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
54. dakikada Cerny'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Vlahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topa sahip oldu.
64. dakikada Cerny'in sağdan ortasında Miretti'nin gelişine şutunda, top üsten auta gitti.
70. dakikada Cerny'in sağ taraftan getirdiği topta son olarak Trossard'ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
85. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun düzgün vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
71. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Franculino'nun pasında ceza alanı içinde Salah, topu yerden filere gönderdi: 2-0
79. dakikada İlhan Fakılı'nın şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.
82. dakikada Nübel, önce Saviolo'nun ardından da Salah'ın şutlarında topu önleyerek mutlak pozisyonlarda gol izni vermedi.
87. dakikada İlhan Fakılı'nın ceza alanı hemen dışından sert şutunda, Onana topu kornere çeldi.
Ev sahibi takım, maçtan 2-0 galip ayrıldı.