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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde kazanan bordo-mavililer! Ozan Tufan ve Salah sahne aldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde kazanan bordo-mavililer! Ozan Tufan ve Salah sahne aldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ezeli rakibi Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadelede Trabzonspor, Ozan Tufan ve Salah’ın attığı gollerle Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçındaki derbide Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Papara Park'ta oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı.

Derbide ilk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk devredeki tek golü 21. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

İkinci yarıda Salah, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Mücadele Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından Trabzonspor puanını 16'ya yükseltirken konuk ekip Beşiktaş 15 puanda kaldı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)

İLK YARIDAN NOTLAR

10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Olaitan'ın kafa vuruşunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çeldi.

14. dakikada Cerny'in sağ taraftan pasında yakın mesafeden Vlahovic'in şutunda, Nwaiwu yatarak topa müdahale etti.

15. dakikada Miretti'nin ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.

17. dakikada Cerny'in ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Onana iki hamlede meşin yuvarlağı kotrol etti.

21. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sol taraftan Muçi'nin şutunda Ozan Tufan, kaleci Nübel'den dönen topu yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda, kaleci Nübel iki hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada Muçi'nin pasında sağ çaprazda yakın mesafede kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Franculino'nun şutunda, Nübel tehlikeyi önledi.

42. dakikada Trossard'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana'nın çeldiği topu Murillo tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Trabzonspor savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

43. dakikada Aral Şimşir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, kaleci Nübel yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

54. dakikada Cerny'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Vlahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topa sahip oldu.

64. dakikada Cerny'in sağdan ortasında Miretti'nin gelişine şutunda, top üsten auta gitti.

70. dakikada Cerny'in sağ taraftan getirdiği topta son olarak Trossard'ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun düzgün vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

71. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Franculino'nun pasında ceza alanı içinde Salah, topu yerden filere gönderdi: 2-0

79. dakikada İlhan Fakılı'nın şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.

82. dakikada Nübel, önce Saviolo'nun ardından da Salah'ın şutlarında topu önleyerek mutlak pozisyonlarda gol izni vermedi.

87. dakikada İlhan Fakılı'nın ceza alanı hemen dışından sert şutunda, Onana topu kornere çeldi.

Ev sahibi takım, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)

TRABZONSPOR 16 PUANDA

Trabzonspor oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı ve haftayı 16 puanla sonlandırdı.

Derbide Thomas Reis (AA)Derbide Thomas Reis (AA)

REİS İLE 4 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Trabzonspor, göreve gelen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 3'ü Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 4 karşılaşmayı da kazandı.

Karadeniz ekibi, derbi öncesinde Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Derbide Trabzonspor taraftarları (AA)Derbide Trabzonspor taraftarları (AA)

AKYAZI'DA KAPALI GİŞE

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Karşılaşmanın biletlerini tüketen bordo-mavili taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla konuk takım taraftarları da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyonluğuna ulaşan Havvanur Kethüda ve antrenörü Muhammet Çat için Beşiktaş karşılaşması öncesinde Papara Park'ta bir tören düzenlendi.

Karşılaşma öncesi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)

ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYMEDİ

Beşiktaş'ta iki oyuncu Trabzonspor maçında forma giyemedi.

Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny ilk 11'de görev aldı.

Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşmasına göre 11'de yer alan Ouattara, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Oh'un yerine Salih Özcan, Cerny, Miretti, Vlahovic ve Rıdvan Yılmaz olmak üzere 5 değişiklik yapıldı.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)Trabzonspor-Beşiktaş maçı (AA)

VLAHOVIC FORMAYA KAVUŞTU

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Dusan Vlahovic, Trabzonspor deplasmanında yeniden formasına kavuştu.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Trabzon deplasmanında görev verdiği Vlahovic, bu sezon 9 maçta 6 kez ağları havalandırdı.

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