Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sonrası işler kızıştı: İşte güncel puan durumu

FENERBAHÇE YAKIN TAKİPTE

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten Fenerbahçe, haftayı üçüncü sırada tamamladı. Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile aynı puana sahip olmasına rağmen averaj üstünlüğüyle üçüncü basamakta yer aldı.