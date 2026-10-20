Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sonrası işler kızıştı: İşte güncel puan durumu
Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan kritik mücadeleyle tamamlandı. Bordo-mavililer, sahasında ağırladığı siyah-beyazlıları Ozan Tufan ve Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Derbinin ardından gözler güncel puan durumuna çevrilirken, zirve yarışındaki son tablo merak konusu oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Amedspor, 8. haftayı kayıpsız tamamladı. Peki Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl? İşte merak edilen puan tablosu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbiyle tamamlandı. Bordo-mavililer, sahasında ağırladığı siyah-beyazlıları Ozan Tufan ve Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyete imza attı. Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü haftada Amed Sportif Faaliyetler ve Fenerbahçe de haftayı kayıpsız tamamladı.
İşte Süper Lig'de 8. haftanın toplu sonuçları, güncel puan durumu ve 9. haftanın maç programı...
TRABZONSPOR DERBİDE BEŞİKTAŞ'I DEVİRDİ
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadelede bordo-mavililer, Ozan Tufan ve Salah'ın kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.
BORDO-MAVİLİLERDEN ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK GALİBİYET
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkış yakalayan Trabzonspor, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 16'ya yükseltti. Bordo-mavililer, 8. haftayı dördüncü sırada tamamlayarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Beşiktaş ise 15 puanda kaldı ve haftayı beşinci sırada kapattı. Trabzonspor'un galibiyetiyle iki takım arasındaki sıralama değişirken bordo-mavililer, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
GALATASARAY ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray, deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, kritik karşılaşmadan aldığı 3 puanla liderliğini sürdürdü.
Geride kalan 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 19 puanla zirvede yer aldı.
AMED SPORTİF FAALİYETLERDEN ZİRVE TAKİBİ
Süper Lig'de üst sıraların dikkat çeken ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 8. haftada sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleden son dakikalarda Diagne'nin bulduğu golle 1-0 galip ayrılan Diyarbakır temsilcisi, zirve yarışında önemli bir 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla puanını 17'ye çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, haftayı ikinci sırada tamamladı. Geride kalan 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ekip, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.