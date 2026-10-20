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Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sonrası işler kızıştı: İşte güncel puan durumu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan kritik mücadeleyle tamamlandı. Bordo-mavililer, sahasında ağırladığı siyah-beyazlıları Ozan Tufan ve Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Derbinin ardından gözler güncel puan durumuna çevrilirken, zirve yarışındaki son tablo merak konusu oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Amedspor, 8. haftayı kayıpsız tamamladı. Peki Süper Lig'de güncel puan durumu nasıl? İşte merak edilen puan tablosu.

Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sonrası işler kızıştı: İşte güncel puan durumu 1

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbiyle tamamlandı. Bordo-mavililer, sahasında ağırladığı siyah-beyazlıları Ozan Tufan ve Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyete imza attı. Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü haftada Amed Sportif Faaliyetler ve Fenerbahçe de haftayı kayıpsız tamamladı.

İşte Süper Lig'de 8. haftanın toplu sonuçları, güncel puan durumu ve 9. haftanın maç programı...

Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sonrası işler kızıştı: İşte güncel puan durumu 2

TRABZONSPOR DERBİDE BEŞİKTAŞ'I DEVİRDİ

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Papara Park'ta oynanan mücadelede bordo-mavililer, Ozan Tufan ve Salah'ın kaydettiği gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sonrası işler kızıştı: İşte güncel puan durumu 3

BORDO-MAVİLİLERDEN ZİRVE YARIŞINDA KRİTİK GALİBİYET

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkış yakalayan Trabzonspor, Beşiktaş galibiyetiyle puanını 16'ya yükseltti. Bordo-mavililer, 8. haftayı dördüncü sırada tamamlayarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Beşiktaş ise 15 puanda kaldı ve haftayı beşinci sırada kapattı. Trabzonspor'un galibiyetiyle iki takım arasındaki sıralama değişirken bordo-mavililer, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sonrası işler kızıştı: İşte güncel puan durumu 4

GALATASARAY ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray, deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, kritik karşılaşmadan aldığı 3 puanla liderliğini sürdürdü.

Geride kalan 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 19 puanla zirvede yer aldı.

Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sonrası işler kızıştı: İşte güncel puan durumu 5

AMED SPORTİF FAALİYETLERDEN ZİRVE TAKİBİ

Süper Lig'de üst sıraların dikkat çeken ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, 8. haftada sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleden son dakikalarda Diagne'nin bulduğu golle 1-0 galip ayrılan Diyarbakır temsilcisi, zirve yarışında önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla puanını 17'ye çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, haftayı ikinci sırada tamamladı. Geride kalan 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan ekip, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sonrası işler kızıştı: İşte güncel puan durumu 6

FENERBAHÇE YAKIN TAKİPTE

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten Fenerbahçe, haftayı üçüncü sırada tamamladı. Lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile aynı puana sahip olmasına rağmen averaj üstünlüğüyle üçüncü basamakta yer aldı.

Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sonrası işler kızıştı: İşte güncel puan durumu 7

TOPLU SONUÇLAR

Süper Lig'de 8. hafta, 16 Ekim Cuma günü oynanan Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başladı. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

8. haftanın bütün maç sonuçları:

Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor

Erzurumspor FK 2-0 Eyüpspor

Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Konyaspor

Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray

Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor

Kasımpaşa 4-1 Samsunspor

Kocaelispor 1-2 Göztepe

İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK

Trabzonspor 2-0 Beşiktaş

Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sonrası işler kızıştı: İşte güncel puan durumu 8

8. HAFTA SONUNDA PUAN DURUMU

  • Galatasaray - 19 puan

  • Amed SK - 17 puan

  • Fenerbahçe - 16 puan

  • Trabzonspor - 16 puan

  • Beşiktaş - 15 puan

  • Çorum FK - 13 puan

  • Kasımpaşa - 13 puan

  • Kocaelispor - 12 puan

  • Alanyaspor - 12 puan

  • Başakşehir - 11 puan

  • Erzurumspor FK - 11 puan

  • Çaykur Rizespor - 10 puan

  • Göztepe - 9 puan

  • Gaziantep FK - 8 puan

  • Gençlerbirliği - 8 puan

  • Konyaspor - 5 puan

  • Samsunspor - 4 puan

  • Eyüpspor - 3 puan

Süper Lig'de Trabzonspor-Beşiktaş derbisi sonrası işler kızıştı: İşte güncel puan durumu 9

SÜPER LİG'DE 9. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta, 23 Ekim Cuma günü oynanacak Corendon Alanyaspor-Kocaelispor karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olurken Beşiktaş ise sahasında İstanbul Başakşehir'i ağırlayacak. Amed Sportif Faaliyetler de Samsunspor deplasmanında puan arayacak.

9. haftanın maç programı:

23 Ekim Cuma

20.00 | Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

24 Ekim Cumartesi

13.30 | Eyüpspor - Kasımpaşa

16.00 | Gaziantep FK - Erzurumspor FK

19.00 | Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler

25 Ekim Pazar

16.00 | Konyaspor - Gençlerbirliği

19.00 | Göztepe - Arca Çorum FK

26 Ekim Pazartesi

19.00 | Çaykur Rizespor - Trabzonspor

19.00 | Beşiktaş - İstanbul Başakşehir

21.30 | Galatasaray - Fenerbahçe

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