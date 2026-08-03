Süper Lig'de büyük bomba! Fenerbahçe Sacha Boey'in peşinde iddiası
Fenerbahçe'nin sağ bek transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. İddiaya göre sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen Bayern Münih'in sağ beki Sacha Boey'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sağ bek bölgesi için Bayern Münih forması giyen Sacha Boey'u listeye aldığı iddia edildi.
SEMEDO YOLCU
İddialara göre Fenerbahçe'de Nelson Semedo ile yolların ayrılması beklenirken, yönetim bu bölgeye yapılacak takviye için alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda listenin üst sıralarında Sacha Boey'un yer aldığı öne sürüldü.
BAYERN GÖNDERMEK İSTİYOR
Bayern Münih'in yeni sezon planlamasında yer almayan ve Alman devinin yollarını ayırmayı hedeflediği Sacha Boey için Fenerbahçe'nin kiralama formülünü devreye soktuğu iddia edildi.
Bayern'in önceliği bonservisli satış olsa da, uygun şartların oluşması halinde kiralama tekliflerini de değerlendirebileceği belirtiliyor.
SÜPER LİG'E GERİ DÖNEBİLİR
Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken ve ardından rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Almanya'da yaşadığı sakatlıklar ve forma rekabeti nedeniyle beklediği süreleri alamadı.