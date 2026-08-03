Süper Lig'de büyük bomba! Fenerbahçe Sacha Boey'in peşinde iddiası

Bu nedenle Fransız futbolcunun yeniden düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak gitme ihtimalinin değerlendirildiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin Sacha Boey için resmi girişimde bulunup bulunmayacağı ve Bayern Münih'in bu olası teklife nasıl yaklaşacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.