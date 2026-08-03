CANLI YAYIN

Süper Lig'de büyük bomba! Fenerbahçe Sacha Boey'in peşinde iddiası

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Fenerbahçe'nin sağ bek transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. İddiaya göre sarı-lacivertli yönetim, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen Bayern Münih'in sağ beki Sacha Boey'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de büyük bomba! Fenerbahçe Sacha Boey'in peşinde iddiası 1

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, sağ bek bölgesi için Bayern Münih forması giyen Sacha Boey'u listeye aldığı iddia edildi.

Süper Lig'de büyük bomba! Fenerbahçe Sacha Boey'in peşinde iddiası 2

SEMEDO YOLCU

İddialara göre Fenerbahçe'de Nelson Semedo ile yolların ayrılması beklenirken, yönetim bu bölgeye yapılacak takviye için alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'de büyük bomba! Fenerbahçe Sacha Boey'in peşinde iddiası 3

Bu doğrultuda listenin üst sıralarında Sacha Boey'un yer aldığı öne sürüldü.

Süper Lig'de büyük bomba! Fenerbahçe Sacha Boey'in peşinde iddiası 4

BAYERN GÖNDERMEK İSTİYOR

Bayern Münih'in yeni sezon planlamasında yer almayan ve Alman devinin yollarını ayırmayı hedeflediği Sacha Boey için Fenerbahçe'nin kiralama formülünü devreye soktuğu iddia edildi.

Bayern'in önceliği bonservisli satış olsa da, uygun şartların oluşması halinde kiralama tekliflerini de değerlendirebileceği belirtiliyor.

Süper Lig'de büyük bomba! Fenerbahçe Sacha Boey'in peşinde iddiası 5

SÜPER LİG'E GERİ DÖNEBİLİR

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken ve ardından rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Almanya'da yaşadığı sakatlıklar ve forma rekabeti nedeniyle beklediği süreleri alamadı.

Süper Lig'de büyük bomba! Fenerbahçe Sacha Boey'in peşinde iddiası 6

Bu nedenle Fransız futbolcunun yeniden düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak gitme ihtimalinin değerlendirildiği ifade ediliyor.

Süper Lig'de büyük bomba! Fenerbahçe Sacha Boey'in peşinde iddiası 7

Fenerbahçe'nin Sacha Boey için resmi girişimde bulunup bulunmayacağı ve Bayern Münih'in bu olası teklife nasıl yaklaşacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Süper Lig'de büyük bomba! Fenerbahçe Sacha Boey'in peşinde iddiası 8

Şu ana kadar transferle ilgili kulüplerden veya oyuncu cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan Mauro Icardi harekatı: Yıllık 8 milyon euro vurgusu
Sonraki haber
Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan Mauro Icardi harekatı: Yıllık 8 milyon euro vurgusu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin