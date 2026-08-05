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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesabı kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi oldu. Yıldırım'ın başvurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı verdi. Şikayete konu hesaplar ve paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısında konuşan Yıldırım, söz konusu sosyal medya hesapları hakkında savcılığa şikayette bulunacağını açıklamıştı.

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