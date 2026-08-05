Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turunda Sturm Graz'ı konuk edecek
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçına çıkıyor. Kanarya Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanıyor.
Fenerbahçe, 3. Eleme Turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayacak.
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi tur kapısını aralamayı hedefliyor.
KANARYA'NIN MUHTEMEL 11'İ
Sarı-lacivertli ekibin Sturm Graz karşısına şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü (bugün) saat 21.00'de oynanacak.