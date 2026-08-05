Sturm Graz ise 2. eleme turunda İskoç temsilcisi Hearts'ı sahasında 4-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşen Fenerbahçe, İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını üst tura yazdırdı.

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DAHA ÖNCE DE KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile Sturm Graz daha önce 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda 2-1 mağlup ettiği rakibiyle İstanbul'da 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf oldu.