CANLI YAYIN

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turunda Sturm Graz'ı konuk edecek

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turunda Sturm Graz'ı konuk edecek

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçına çıkıyor. Kanarya Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe, 3. Eleme Turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi tur kapısını aralamayı hedefliyor.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

KANARYA'NIN MUHTEMEL 11'İ

Sarı-lacivertli ekibin Sturm Graz karşısına şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü (bugün) saat 21.00'de oynanacak.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

İKİ TAKIM DA FORMDA GELİYOR

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşen Fenerbahçe, İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını üst tura yazdırdı.

Sturm Graz ise 2. eleme turunda İskoç temsilcisi Hearts'ı sahasında 4-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

DAHA ÖNCE DE KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile Sturm Graz daha önce 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda 2-1 mağlup ettiği rakibiyle İstanbul'da 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf oldu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu
Sonraki haber
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın