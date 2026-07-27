CANLI YAYIN

Fenerbahçe Real Madrid'in genç yıldızına kancayı taktı! Jose Mourinho devrede

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. Golcü takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetimin, Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe Real Madrid'in genç yıldızına kancayı taktı! Jose Mourinho devrede 1
Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. Golcü takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetimin, Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia'yı gündemine aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe Real Madrid'in genç yıldızına kancayı taktı! Jose Mourinho devrede 2

Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in yanına bir santrfor takviyesi yapmak isterken listenin üst sıralarında 22 yaşındaki İspanyol golcü Gonzalo Garcia yer alıyor.

Fenerbahçe Real Madrid'in genç yıldızına kancayı taktı! Jose Mourinho devrede 3

GONZALO GARCIA LİSTENİN İLK SIRALARINDA

Real Madrid altyapısından yetişen Gonzalo Garcia'nın hareketliliği, ön alandaki baskısı ve gol bölgelerindeki etkinliği nedeniyle Fenerbahçe teknik heyetinin beğenisini kazandığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin genç futbolcunun gelişim potansiyelini de yakından takip ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe Real Madrid'in genç yıldızına kancayı taktı! Jose Mourinho devrede 4

MOURINHO FAKTÖRÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid ile güçlü ilişkilerinin transfer sürecinde önemli bir avantaj oluşturabileceği değerlendirildi.

Başkan Aziz Yıldırım'ın da İspanyol kulübüyle kurduğu iyi diyaloğun Fenerbahçe'nin elini güçlendiren unsurlar arasında gösterildiği aktarıldı.

Fenerbahçe Real Madrid'in genç yıldızına kancayı taktı! Jose Mourinho devrede 5

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Sarı-lacivertli yönetimin Gonzalo Garcia için kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Futbolcunun Türkiye'de forma giymeye sıcak bakması halinde transfer ihtimalinin güçlenebileceği belirtilirken, oyuncuya La Liga ekiplerinin de ilgi gösterdiği ifade edildi.

Fenerbahçe Real Madrid'in genç yıldızına kancayı taktı! Jose Mourinho devrede 6

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin hem Gonzalo Garcia'nın kararını hem de Real Madrid yönetiminin vereceği son yanıtı beklediği kaydedildi.

Fenerbahçe Real Madrid'in genç yıldızına kancayı taktı! Jose Mourinho devrede 7

22 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla La Liga'da 30 karşılaşmada görev aldı. Gonzalo Garcia bu maçlarda 6 gol atarken 1 de asist yaptı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin