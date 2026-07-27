Fenerbahçe Real Madrid'in genç yıldızına kancayı taktı! Jose Mourinho devrede
Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. Golcü takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetimin, Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia'yı gündemine aldığı öne sürüldü.
Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in yanına bir santrfor takviyesi yapmak isterken listenin üst sıralarında 22 yaşındaki İspanyol golcü Gonzalo Garcia yer alıyor.
GONZALO GARCIA LİSTENİN İLK SIRALARINDA
Real Madrid altyapısından yetişen Gonzalo Garcia'nın hareketliliği, ön alandaki baskısı ve gol bölgelerindeki etkinliği nedeniyle Fenerbahçe teknik heyetinin beğenisini kazandığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin genç futbolcunun gelişim potansiyelini de yakından takip ettiği ifade edildi.
MOURINHO FAKTÖRÜ DİKKAT ÇEKİYOR
Haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid ile güçlü ilişkilerinin transfer sürecinde önemli bir avantaj oluşturabileceği değerlendirildi.
Başkan Aziz Yıldırım'ın da İspanyol kulübüyle kurduğu iyi diyaloğun Fenerbahçe'nin elini güçlendiren unsurlar arasında gösterildiği aktarıldı.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA
Sarı-lacivertli yönetimin Gonzalo Garcia için kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
Futbolcunun Türkiye'de forma giymeye sıcak bakması halinde transfer ihtimalinin güçlenebileceği belirtilirken, oyuncuya La Liga ekiplerinin de ilgi gösterdiği ifade edildi.