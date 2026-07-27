Başkan Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in yanına bir santrfor takviyesi yapmak isterken listenin üst sıralarında 22 yaşındaki İspanyol golcü Gonzalo Garcia yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin genç futbolcunun gelişim potansiyelini de yakından takip ettiği ifade edildi.

Haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun Real Madrid ile güçlü ilişkilerinin transfer sürecinde önemli bir avantaj oluşturabileceği değerlendirildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Sarı-lacivertli yönetimin Gonzalo Garcia için kiralama ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Futbolcunun Türkiye'de forma giymeye sıcak bakması halinde transfer ihtimalinin güçlenebileceği belirtilirken, oyuncuya La Liga ekiplerinin de ilgi gösterdiği ifade edildi.