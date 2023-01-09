Bakan Karaismailoğlu 'Çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diyerek duyurdu: 2024'te hizmete girecek!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı Metro Projesi'ni 2024 yılının ilk yarısında tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, "Bosna Bulvarı-Gayrettepe arası seyahat süresi 19 dakika, Bosna Bulvarı-Çekmeköy arası seyahat süresi 32 dakika, Ferah Mahallesi-Söğütlüçeşme arası seyahat süresi 11 dakika, Ferah Mahallesi- Taksim arası seyahat süresi 33 dakika, Ferah Mahallesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika ve Bosna Bulvarı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi de 50 dakika olacak" dedi. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, "Şu an ülkemiz genelinde farklı hatlarda, 152 kilometre uzunluğundaki kent içi raylı sistem inşaatlarını sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 09.01.2023
13:59
Yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı Metro Projesi'nin şantiye alanını ziyaret eden Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı 2023'ün, Türkiye Yüzyılı'nın da işaret fişeği olacağını söyledi.
Karaismailoğlu, "Türkiye'mizi dünyanın çekim merkezine dönüştüreceğiz, gençlerimize yeni istihdam alanları açmaya devam edeceğiz. İşte bu amaçlarla hizmete aldığımız ve inşasını sürdürdüğümüz yatırımlarımızla yolumuzda kararlılıkla ilerliyoruz." dedi.
Yakın zamanda hizmete alınan projelere değinen Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi, geçen hafta Bursa'da 7 ayrı kara yolu projemizin açılışını ve TEKNOSAB Kavşağı'nın temel atma törenini gerçekleştirerek Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yaptık. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızla Antalya'daydık. Tamamladığımız projelerimizi milletimizin hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.
2023'ün de yine çok büyük projeleri tamamlayacakları bir yıl olacağını belirten Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört yanında adeta bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı fırtınası esecek. Çevreci, konforlu, güvenli, hızlı ve teknolojik ulaştırma projelerimize devam edeceğiz. Ülkemizi demir ağlarla örmeyi sürdürecek, Cumhurbaşkanımız liderliğinde sorumluluk alanımızdaki her sektörde Türkiye Yüzyılı'nı şaha kaldıracak projelere imza atacağız. Bildiğiniz üzere, İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için baştan başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Dünyanın en özgün ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Metro yapım çalışmalarının başarıyla sürdüğü ve projelerin artık tamamlanma aşamasına geldiği bir seneyi geride bıraktık. Kadıköy-Kartal metrosunu Pendik'ten Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzattığımız 7,4 kilometre uzunluğundaki metro hattını Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 2 Ekim'de açarak hizmete sunduk."
KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI BU AY AÇILIYOR
Adil Karaismailoğlu, sırada diğer metro ağları olduğunu, ilk olarak, imalat süreçlerini tamamladıkları, sinyalizasyon testleri devam eden 32 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın bu ay açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.
Ardından Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı hizmete alacaklarını aktaran Karaismailoğlu, sonrasında ise Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ni ve Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı projelerini de tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunacaklarını kaydetti.
Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metro hatlarının, açıldığı an itibarıyla dünyanın en özgün kent içi raylı sistem projeleri arasına gireceğini belirterek, "Saatte 120 kilometrelik hızı ile Türkiye'nin en hızlısı olarak, eser fırtınamızın bir sonucu olarak İstanbul'un ve dünyanın hizmetine sunulacak." dedi.