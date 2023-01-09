Bakan Karaismailoğlu ’Çalışmalarımızı sürdürüyoruz’ diyerek duyurdu: 2024’te hizmete girecek!

2023'ün de yine çok büyük projeleri tamamlayacakları bir yıl olacağını belirten Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört yanında adeta bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı fırtınası esecek. Çevreci, konforlu, güvenli, hızlı ve teknolojik ulaştırma projelerimize devam edeceğiz. Ülkemizi demir ağlarla örmeyi sürdürecek, Cumhurbaşkanımız liderliğinde sorumluluk alanımızdaki her sektörde Türkiye Yüzyılı'nı şaha kaldıracak projelere imza atacağız. Bildiğiniz üzere, İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için baştan başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Dünyanın en özgün ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Metro yapım çalışmalarının başarıyla sürdüğü ve projelerin artık tamamlanma aşamasına geldiği bir seneyi geride bıraktık. Kadıköy-Kartal metrosunu Pendik'ten Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzattığımız 7,4 kilometre uzunluğundaki metro hattını Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 2 Ekim'de açarak hizmete sunduk."