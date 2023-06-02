03 Haziran 2023, Cumartesi
Zuhal Topal'ın zayıflama yöntemi! Sır gibi saklıyordu! O besini tüketerek 2 ayda mum gibi eridi! Her gün 1 kaşık...
Zuhal Topal'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Meğer doğum kilolarından bu besinle kurtulmuş. Ekranların sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in başarılı sunucu Zuhal Topal, bir zamanlar doğum kilolarıyla gündeme geliyordu. Ekranlarda sıklıkla gördüğümüz ünlü isim, şimdilerde fit görüntüsüyle adından söz ettiriyor. Topal'ın hayranları, nasıl zayıfladığı hakkında araştırmalar yapıyor. İşte Zuhal Topal'ı tığ gibi incelten o besin...
Giriş Tarihi: 02.06.2023 22:46 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 22:48
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