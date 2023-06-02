Zuhal Topal’ın zayıflama yöntemi! Sır gibi saklıyordu! O besini tüketerek 2 ayda mum gibi eridi! Her gün 1 kaşık...

"HER GÜN 1 TATLI KAŞIĞI ÇÖREK OTU YAĞI TÜKETİYORUM"

"Yoğun iş temponuz içinde nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsunuz?' sorusuna ise Topal, 'Sevdiğim işi yapıyorum. Bunun yanında tabii benim de küçük sırlarım var. Mesela her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor. Sizlere de öneririm" dedi.