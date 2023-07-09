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Zuhal Topal'ın kilo verme yöntemi! Bu besini tüketerek 35 kilo verdi! Her gün 1 kaşık...

Zuhal Topal'a 35 kilo verdiren diyet listesi! Meğer doğum kilolarından bu besinle kurtulmuş. Ekranların sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in sunucu Zuhal Topal, bir zamanlar doğum kilolarıyla gündem oluyordu. Ünü isim şimdilerde fit görüntüsüyle adından söz ettiriyor. Topal'ın hayranları, nasıl zayıfladığı hakkında araştırmalar yapıyor. İşte Zuhal Topal'ı mum gibi incelten o besin...

Giriş Tarihi: 09.07.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 15:41
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Zuhal Topal’ın kilo verme yöntemi! Bu besini tüketerek 35 kilo verdi! Her gün 1 kaşık...

Yemekteyiz'in başarılı sunucusu Zuhal Topal, verdiği kilolarla gündem oldu. Bir zamanlar doğum kilolarıyla gündeme gelen Topal'ın son hali hayranlarını şoke etti. 2 yılda 35 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü! İşte, Zuhal Topal'a kilo verdiren o besin...

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Zuhal Topal’ın kilo verme yöntemi! Bu besini tüketerek 35 kilo verdi! Her gün 1 kaşık...

2 YILDA İNCECİK OLDU!

Peki, Zuhal Topal nasıl zayıfladı? İşte cevabı..

2 yılda 35 kilo verdiğini açıklayan Zuhal Topal: "Kızım Lina'yı dünyaya getirdikten sonra emzirdiğim için kiloların bir kısmı kendiliğinden gitti."

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Zuhal Topal’ın kilo verme yöntemi! Bu besini tüketerek 35 kilo verdi! Her gün 1 kaşık...

"HER GÜN 1 TATLI KAŞIĞI ÇÖREK OTU YAĞI TÜKETİYORUM"

"Yoğun iş temponuz içinde nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsunuz?' sorusuna ise Topal, 'Sevdiğim işi yapıyorum. Bunun yanında tabii benim de küçük sırlarım var. Mesela her gün 1 tatlı kaşığı çörek otu tüketiyorum. Yorgunluğumu alıyor, vücudu güçlendiriyor. Sizlere de öneririm" dedi.

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Zuhal Topal’ın kilo verme yöntemi! Bu besini tüketerek 35 kilo verdi! Her gün 1 kaşık...

Topal, "Zor olan bölümü ise doktor kontrolünde yaptığım Diyetle verdim. Az ve sık yemek yiyerek besleniyorum. Mutlaka doktor gözetiminde diyet yapmanızı öneriyorum" dedi..

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Zuhal Topal’ın kilo verme yöntemi! Bu besini tüketerek 35 kilo verdi! Her gün 1 kaşık...

2 HAFTADA 7 KİLO VERDİREN ÇÖREK OTU DİYETİ!

Bu diyete başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.