TÜM GÜN C VİTAMİNİ İHTİYACINIZI KARŞILAR

Portakala C vitamini deposu derken gerçekçi bir yaklaşım yapılıyor. Günlük olarak vücuda alınması gereken C vitamini miktarı kadınlar için 75 mg, erkekler için ise 90 mg'dır. Portakal gerçekten de günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılamaya yetiyor.