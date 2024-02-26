Limondan bile 10 kat fazla C vitamini içeriyor! Bütün vitamin depolarınız dolacak

Kış aylarında tüketilen turunçgiller, hastalıklardan korunmak için önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, turunçgiller yüksek C vitamini içeriğiyle bilinir ve kış meyveleri arasında vazgeçilmezler arasındadır. Önerilen bu besin, limondan bile daha fazla C vitamini içeriyor. İşte o besin...