Limondan bile 10 kat fazla C vitamini içeriyor! Bütün vitamin depolarınız dolacak

Kan portakalı, sağlık için birçok fayda sağlayan bir meyvedir. İşte kan portakalının bazı faydaları:

C Vitamini İçeriği: Kan portakalı, C vitamini açısından zengindir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir, hücreleri korur ve vücuttaki demir emilimini artırır.