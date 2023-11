Her iklimde yetişmemesi nedeniyle her bölgede bulmak zordur. Aynı zamanda her bir kaju meyvesinden yalnızca 1 adet kaju elde edilmesi nedeniyle, diğer fıstık çeşitlerine göre fiyatı daha pahalı olmaktadır. Her kaju tanesi tek tek olarak kendi meyvesinden ayrılır. Daha sonra kabuğu soyularak kavrulur. Bu nedenle tüketiciye ulaştığı zaman kabuksuz halde olur.