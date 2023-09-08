08 Eylül 2023, Cuma
İbn-i Sina'nın asırlar önceki tarifi! Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor! Sürün ve 5 dk bekleyin...
Tıp dünyasının önemli isimlerinden biri olan İbn-i Sina, yaşadığı dönemde tespit ettiği faydalı bilgileri not alarak, bu bilgileri günümüze kadar aktarmış ve dünya çapında saygınlık kazanmış bir hekimdir. İbn-i Sina'nın, tıp alanındaki önerileri ve buluşları hala büyük ilgi görüyor. Özellikle kemik sağlığına ve diz ağrılarına yönelik tavsiyeleri birçok kişi tarafından uygulanıyor. İşte, diz ağrılarını kesen mucizevi tarif...
Giriş Tarihi: 08.09.2023 21:15 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 21:15
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