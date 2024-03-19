19 Mart 2024, Salı
Canan Karatay'dan ezber bozan kahve tarifi! Ödem ve yağdan eser kalmıyor! 1 kaşık atınca etkisini göreceksiniz
Ezber bozan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, kahve tutkunlarına önemli bir tavsiyede bulundu. Özellikle kadınların sıkça karşılaştığı ödem ve fazla yağlar, can sıkıcı konular arasında öne çıkıyor. Karatay, bu sorunun üstesinden gelmek için etkili bir besin önerdi. Türk kahvenize ekleyeceğiniz bu yağ, hızlı kilo vermenizi sağlayacak.
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:35
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