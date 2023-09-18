18 Eylül 2023, Pazartesi
1 bardak suya 1 adet ceviz! İbrahim Saraçoğlu'nun yağ yakıcı ceviz kürü! Sabah ve akşam tüketirseniz...
İbrahim Saraçoğlu mucizevi kür tarifini verdi! Geceden bekletip sabahları aç karnına tüketin! Kolesterolü düşürerek vücuttaki yağı azaltıyor! Ceviz suyu, içeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri ile metabolizmayı hızlandırıp, tokluk hissini artırıyor. Aynı zamanda düşük kalorili bir kuruyemiş olan ceviz, diyet listelerinde de sık sık kullanılıyor. İşte, İbrahim Saraçoğlu'nun yağ yakıcı ceviz suyu tarifi...
Giriş Tarihi: 18.09.2023 06:39 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 06:39
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